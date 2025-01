Tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

TPO - Sở Nội vụ Cà Mau đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, do đã bị khởi tố trước đó.

Ngày 22/1, nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh này.

Lý do, ông Việt trước đó bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng cho tại ngoại để điều tra về hành vi lập quỹ trái phép.

Như Tiền Phong thông tin, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh này.

Thanh tra đã chỉ ra một số vi phạm và đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tại trung tâm sang cơ quan điều tra.

Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành vào cuộc xác minh.

Tháng 3/2024, ông Việt bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại trung tâm.

Sau đó, đến tháng 7/2024, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có quyết định cho ông Trần Quốc Việt, từ Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm.