NSND Xuân Bắc nêu kế sách cho Hà Giang

TPO - Dành tình cảm đặc biệt cho miền đất địa đầu Tổ quốc, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - cho rằng Hà Giang xứng đáng hơn nhiều với những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

Phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang với chủ đề Hà Giang - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á trong khuôn khổ VITM 2025, NSND Xuân Bắc bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất này.

Anh từng cùng 2.000 người hòa giọng ca khúc về Hà Giang. Cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ, bản sắc văn hóa của Hà Giang đã để lại ấn tượng sâu sắc cho NSND Xuân Bắc và hàng triệu du khách.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Xuân Bắc, Hà Giang cần có đầu tư về giao thông tốt hơn nữa, để con đường mà du khách đến với Hà Giang dù có xa xôi đi chăng nữa nhưng các du khách chỉ còn thấy "xa" nhưng không hề thấy thấy "xôi".

Cục trưởng Cục NTBD nêu quan điểm cần biến sản phẩm văn hóa trở thành phần không thể thiếu của du lịch. Văn hóa dân gian của địa phương cần được phát huy sức mạnh hơn nữa để thu hút du khách.

“Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Nhiều địa phương tìm được hướng đi từ định hướng đó, bởi thế mạnh to lớn của văn hóa kết hợp du lịch. Tôi cho rằng Hà Giang và nhiều địa phương khác cần đầu tư nhiều hơn cho văn hóa, đầu tư kỹ lưỡng hơn cho du lịch. Việc Hà Giang ghi danh điểm đến văn hóa cho thấy tầm nhìn, mong muốn và nỗ lực của tỉnh”, NSND Xuân Bắc chia sẻ với Tiền Phong.

Bà Vương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho biết những năm qua lãnh đạo tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. The New York Times (Mỹ) xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh Hà Giang là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023, Điểm đến mới nổi hàng đầu khu vực châu Á năm 2024. Năm 2024, Hà Giang đã đón trên 3,2 triệu lượt khách.

Ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho rằng Hà Giang cần tìm ý tưởng, sản phẩm mới và quảng bá rộng rãi hơn nữa ra thế giới để xứng với danh hiệu điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á. “Hà Giang cần phát huy những giá trị truyền thống, màu sắc văn hóa phong phú đa dạng và đặc biệt là coi trọng trải nghiệm của du khách”, ông Hà Văn Siêu nói.

Ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á - nhận định Hà Giang đã làm nên sự khác biệt bởi bốn mùa đều thu hút du khách dựa trên tiềm năng du lịch và giá trị đặc sắc và khác biệt về văn hoá và cộng đồng.

Dù đã có tất cả giá trị cốt lõi hay văn hóa cùng sự ưu đãi của cảnh quan về thiên nhiên, môi trường nhưng ông Hải Quỳnh cho rằng Hà Giang cần cố gắng định hình sản phẩm văn hóa chuyên biệt và tiếp cận tốt hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

Từ vị thế và thành quả thời gian qua, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình chỉ ra những việc cần làm để xây dựng sản phẩm văn hóa cụ thể, lấy đặc trưng của Hà Giang để hấp dẫn du khách. “Hà Giang còn nhiều việc phải làm, phải đặt trọng tâm vào 4 yếu tố chính sách phù hợp, sản phẩm độc đáo, nguồn nhân lực và xúc tiến", ông Vũ Thế Bình nói.

Ông Ali Akbar Nazari - Đại sứ Iran - cho biết khi đến với Hoàng Su Phì (Hà Giang) ông bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa của nơi này. Ông nhận thấy tiềm năng to lớn cho sự hợp tác song phương giữa hai quốc gia để quảng bá và chia sẻ vẻ đẹp của trà shan tuyết và văn hóa Hà Giang với thị trường quốc tế Iran và ngược lại.