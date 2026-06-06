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Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Hoàng Nam

TPO - Việc UNESCO công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản thiên nhiên đặc biệt này, đồng thời mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế xanh và du lịch bền vững.

Không gian sinh thái có giá trị toàn cầu

Ngày 6/6, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết UNESCO đã chính thức công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

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Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đây là dấu mốc quan trọng, nâng tầm vị thế quốc tế của khu vực vốn đã nổi tiếng với danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Phong Nha - Kẻ Bàng được đánh giá là một trong những vùng karst nhiệt đới cổ và rộng lớn bậc nhất châu Á, sở hữu hệ thống hang động đồ sộ cùng giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, trong đó có nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Theo các nhà khoa học, việc được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ dựa trên giá trị tự nhiên nổi bật mà còn phản ánh khả năng hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương.

Danh hiệu mới sẽ tạo điều kiện để tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm.

Cơ hội thúc đẩy du lịch xanh

Việc gia nhập mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được kỳ vọng sẽ giúp Phong Nha - Kẻ Bàng thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao.

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Bách xanh núi đá - một trong những loài đặc hữu sống hàng trăm năm tuổi ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh lợi thế về cảnh quan và hệ thống hang động nổi tiếng thế giới như Sơn Đoòng, Phong Nha, Thiên Đường... danh hiệu mới sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các chương trình bảo tồn, nghiên cứu khoa học và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên theo các tiêu chí của UNESCO.

Việc được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được xem là bước tiến mới trong hành trình khẳng định thương hiệu của Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong những trung tâm đa dạng sinh học và du lịch sinh thái hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Nam
#Phong Nha - Kẻ Bàng #UNESCO #Khu Dự trữ sinh quyển #bảo tồn #du lịch #quần thể di sản #du lịch bền vững

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