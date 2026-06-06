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Lý do hành khách liên tục bị hủy chuyến bay mùa World Cup

Ngọc Ánh

TPO - Trong bối cảnh World Cup 2026 đến gần, việc điều động máy bay phục vụ các đội tuyển quốc gia được xem là một phần trong chiến lược quảng bá và hậu cần của giải đấu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt thêm thách thức đối với các hãng hàng không khi phải cân bằng giữa nhu cầu vận chuyển hành khách thương mại và các hợp đồng thuê chuyến đặc biệt.

Theo các tổ chức theo dõi hàng không quốc tế, trước thềm World Cup 2026, nhiều hãng hàng không tại Bắc Mỹ và các khu vực liên quan đã rút một số máy bay chủ lực khỏi khai thác thương mại để phục vụ các đội tuyển quốc gia, đồng thời sơn nhận diện riêng cho sự kiện.

Động thái này dẫn đến việc điều chỉnh lịch khai thác, thay đổi máy bay và trong một số trường hợp là hủy chuyến đối với hành khách thông thường.

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Máy bay đưa đội tuyển Brazil đến World Cup. Ảnh: AP.

Theo Nomad Lawyer - trang tin toàn cầu về du lịch, hàng không và cẩm nang điểm đến, khác với các kỳ World Cup trước, khi việc vận chuyển các đội tuyển chủ yếu được thực hiện bằng các hợp đồng thuê chuyến ít ảnh hưởng đến lịch bay thương mại, nhiều hãng hàng không hiện sử dụng chính các máy bay đường dài trong đội bay để quảng bá hình ảnh giải đấu.

Điều này làm gia tăng áp lực lên năng lực vận chuyển vốn đã hạn chế của ngành hàng không.

Việc rút các máy bay thân rộng khỏi mạng lưới khai thác thường lệ tạo ra tác động dây chuyền đối với hoạt động vận tải quốc tế. Các hãng hàng không hiện gần như không còn nhiều máy bay dự phòng, khiến bất kỳ sự điều chuyển nào cũng có thể dẫn đến thay đổi lịch trình hoặc cắt giảm tần suất trên một số đường bay.

Đối với hành khách, điều này đồng nghĩa nguy cơ cao hơn về việc đổi loại máy bay, chậm chuyến hoặc hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm du lịch hè.

Đương kim vô địch thế giới Argentina là một trong những đội tuyển triển khai kế hoạch vận chuyển nổi bật nhất. Hãng hàng không quốc gia Aerolíneas Argentinas đã điều động một chiếc Airbus A330-200 khỏi khai thác thương mại để phục vụ riêng cho đội tuyển.

Máy bay được trang trí hình ảnh đội trưởng Lionel Messi và thực hiện hành trình dưới số hiệu AR1978, nhằm kỷ niệm năm Argentina lần đầu vô địch World Cup.

Là đối tác toàn cầu của World Cup 2026, Qatar Airways đã đưa vào khai thác một chiếc Boeing 777-300ER mang nhận diện riêng của giải đấu. Trong khi đó, Iberia cũng điều động một chiếc Airbus A350-900 để phục vụ đội tuyển Tây Ban Nha, khiến lịch khai thác trên một số đường bay xuyên Đại Tây Dương phải điều chỉnh.

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Hãng hàng không quốc gia Aerolíneas Argentinas đã điều động một chiếc Airbus A330-200 khỏi khai thác thương mại để phục vụ riêng cho đội tuyển Argentina. Ảnh: AP.

Đội tuyển Brazil lựa chọn sử dụng một chiếc Boeing 767-300ER VIP để di chuyển. Việc nhiều máy bay thân rộng phục vụ các đội tuyển tập trung tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, Canada và Mexico khiến một số sân bay khu vực phải tiếp nhận lưu lượng máy bay lớn hơn bình thường, tạo thêm áp lực cho hoạt động điều phối mặt đất và kiểm soát không lưu.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, việc điều động máy bay phục vụ các đội tuyển quốc gia được xem là một phần trong chiến lược quảng bá và hậu cần của giải đấu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt thêm thách thức đối với các hãng hàng không khi phải cân bằng giữa nhu cầu vận chuyển hành khách thương mại và các hợp đồng thuê chuyến đặc biệt.

Tình trạng này phản ánh thực tế rằng năng lực dự phòng của ngành hàng không hiện khá hạn chế. Khi một số máy bay thân rộng được chuyển sang phục vụ các chuyến bay dành riêng cho đội tuyển quốc gia hoặc các hoạt động quảng bá, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, sắp xếp lại đội bay và tối ưu lịch trình để giảm thiểu tác động đến hành khách.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị hành khách quốc tế và khách du lịch mùa hè nên thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không, kiểm tra tình trạng chuyến bay trước ngày khởi hành và chuẩn bị cho khả năng thay đổi lịch trình hoặc loại máy bay khai thác.

Ngọc Ánh
#World Cup 2026 #hàng không #đội tuyển #máy bay #vận chuyển

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