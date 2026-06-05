Lý do Cần Giờ chưa thể 'giữ chân' du khách

TPO - Sở Du lịch TPHCM cho rằng, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của ngành du lịch khi hàng loạt dự án hạ tầng và đầu tư quy mô lớn được triển khai. Tuy nhiên, địa phương này vẫn đối mặt bài toán lớn là giữ chân du khách và phát triển bền vững.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM ngày 4/6, ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TPHCM) - đã chia sẻ đánh giá của ngành du lịch về hiện trạng, tiềm năng cũng như các định hướng phát triển du lịch tại huyện Cần Giờ trong giai đoạn tới.

Theo ông Ân, Cần Giờ là một trong những điểm đến có sức hút của du lịch TPHCM nhờ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn, tài nguyên biển và nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Tuy nhiên, ngành du lịch nhìn nhận lượng khách đến Cần Giờ khá lớn nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Phần lớn du khách hiện vẫn lựa chọn hình thức tham quan trong ngày, thời gian lưu trú ngắn khiến mức chi tiêu còn hạn chế. Bên cạnh đó, địa phương vẫn thiếu các cơ sở lưu trú chất lượng cao, sản phẩm vui chơi giải trí quy mô lớn và các dịch vụ phục vụ khách ban đêm.

Du khách khám phá rừng ngập mặn tại Cần Giờ

Đại diện Sở Du lịch cho rằng, các dự án hạ tầng chiến lược như cầu Cần Giờ và các dự án đầu tư ven biển sẽ góp phần thay đổi khả năng tiếp cận điểm đến, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng cao hơn.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ được khởi công ngày 3/6 với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2029. Công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM xuống còn dưới 1 giờ, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch và kết nối liên vùng.

Ông Ân cho rằng khi hạ tầng đồng bộ cùng với sân bay Long Thành và mạng lưới giao thông khu vực được hoàn thiện, Cần Giờ có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong không gian phát triển du lịch và kinh tế biển phía Nam.

Lễ hội Nghinh ông Cần Giờ tạo sức hút đặc biệt với du khách.

Để khắc phục tình trạng khách đi về trong ngày, Sở Du lịch định hướng phát triển các sản phẩm kinh tế đêm mang bản sắc địa phương như chợ đêm hải sản, hoạt động văn hóa cộng đồng, du lịch đường thủy ban đêm và các dịch vụ nghỉ dưỡng phù hợp với đặc trưng sinh thái.

Tuy nhiên, đại diện Sở Du lịch nhấn mạnh mọi hoạt động phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng du lịch với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tài nguyên biển và các giá trị văn hóa bản địa.

Theo Sở Du lịch TPHCM, thách thức của Cần Giờ hiện nay không nằm ở việc thu hút thêm khách mà là nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu. Đây cũng là điều kiện để địa phương phát huy hiệu quả những lợi thế sẵn có trong giai đoạn phát triển mới.

​