Legend Valley Ninh Bình khẳng định vị thế điểm đến du lịch tích hợp hàng đầu Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh tại những giải thưởng uy tín của ngành golf, du lịch và bất động sản, Legend Valley Ninh Bình đang khẳng định vị thế của một trong những điểm đến du lịch tích hợp hàng đầu Việt Nam. Ngày 2/6, tổ hợp tiếp tục được vinh danh trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Trước đó, Legend Valley Country Club đã được xướng tên trong Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch Việt Nam”, đồng thời được Vietnam Golf & Leisure Awards vinh danh trong Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam. Chuỗi giải thưởng danh giá tiếp tục khẳng định sức hút và chất lượng của một điểm đến được phát triển theo mô hình thể thao - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tích hợp quy mô lớn tại Ninh Bình.

Ông Mark Andrew Gene Reeves - Đại diện Công ty CP Phát triển Gôn Thiên Đường - chủ đầu tư dự án nhận danh hiệu

Kiến tạo mô hình điểm đến tích hợp quy mô lớn

Legend Valley Ninh Bình được phát triển theo định hướng mô hình điểm đến “all-in-one” - là quần thể thể thao, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đồng bộ, nơi du khách có thể tận hưởng trọn vẹn nhiều trải nghiệm trong cùng một điểm đến.

Legend Valley Ninh Bình được phát triển theo mô hình của các điểm đến hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu về những kỳ nghỉ trọn vẹn, tiện nghi và giàu trải nghiệm

Tổ hợp sở hữu sân golf 36 hố Legend Valley Country Club được thiết kế bởi Nicklaus Design – đơn vị thiết kế sân golf danh tiếng thế giới do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập; khách sạn cao cấp Legend Valley Hotel quy mô 200 phòng; cùng công viên giải trí đa địa hình BRIGHTPARK với hàng loạt hoạt động dành cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau

Đường đua Go Kart hấp dẫn nhất khu vực tại BRIGHTPARK

Sự kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trong một hệ sinh thái đồng bộ đã tạo nên sức hút khác biệt cho Legend Valley, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế, cộng đồng golfer, khách MICE, doanh nhân và các gia đình tìm kiếm những trải nghiệm chất lượng cao.

Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, Legend Valley còn là địa điểm phù hợp để tổ chức các giải đấu thể thao, sự kiện văn hóa, hội nghị, hội thảo và các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Ninh Bình trong giai đoạn phát triển mới.

Góp phần nâng tầm du lịch Ninh Bình

Bên cạnh những giá trị về du lịch và trải nghiệm, Legend Valley còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Sự hiện diện của tổ hợp đã mở ra hướng phát triển mới cho khu vực, từng bước hình thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí hiện đại.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành, tổ hợp tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực xây dựng, du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ và chăm sóc cảnh quan. Người lao động địa phương được đào tạo bài bản về chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp, mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững ngay tại quê hương.

Sự hiện diện của Tổ hợp Legend Valley đã hồi sinh một vùng đất

Đồng thời, sự gia tăng của lượng khách du lịch đến Legend Valley cũng tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các hộ dân và doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền. Nhiều giá trị mới được hình thành, giúp cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế khu vực và nâng cao đời sống người dân

BRIGHTPARK điểm thu hút khách du lịch đến với Ninh Bình

Với hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp, định hướng phát triển bền vững và khả năng tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng, Legend Valley Ninh Bình đang khẳng định vị thế của một điểm đến du lịch tích hợp hàng đầu Việt Nam, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.