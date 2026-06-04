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Dự báo hơn 9 triệu khách qua sân bay Tân Sơn Nhất mùa hè này

Anh Nhàn

TPO - Trong cao điểm hè kéo dài từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM được dự báo sẽ đón khoảng hơn 9 triệu lượt hành khách.

Sáng 4/6, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất công bố kế hoạch phục vụ cao điểm hè năm 2026 với dự báo sản lượng khai thác và lượng hành khách tăng trưởng đáng kể so với ngày thường.

Theo dự kiến, trong giai đoạn cao điểm hè, sân bay sẽ khai thác khoảng 720 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, tăng khoảng 15% so với mức trung bình hiện nay là 620 chuyến/ngày. Trong đó, các đường bay nội địa chiếm phần lớn với khoảng 440 chuyến/ngày, trong khi các đường bay quốc tế đạt khoảng 280 chuyến/ngày.

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Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Kế hoạch phục vụ mùa hè được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ ngày 1/6-30/6, sản lượng khai thác dự kiến đạt trung bình 670 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách/ngày.

Từ ngày 1/7-15/8, khi nhu cầu đi lại bước vào thời kỳ cao điểm nhất, tần suất khai thác sẽ tăng lên khoảng 730 chuyến bay/ngày, với sản lượng hành khách ước đạt 125.000 lượt/ngày.

Như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng hơn 9 triệu lượt hành khách trong hơn 2 tháng cao điểm hè (từ 1/6-15/8)

Trong đợt cao điểm dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, sân bay Tân Sơn Nhất đã vận hành hơn 3.500 chuyến bay, tương đương bình quân 706 chuyến/ngày. Lượng hành khách phục vụ đạt hơn 586.000 lượt. So với cùng kỳ năm 2025, lượng hành khách trung bình trong dịp lễ giảm nhẹ. Trong đó, lượng khách giảm chủ yếu ở các chuyến bay nội địa, trong khi lượng khách quốc tế tăng 2,63%.

Dịp Tết nguyên đán 2026, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khách lớn nhất từ trước tới nay. Trong ngày mùng 4 Tết (20/2), sân bay này đón hơn 170.000 khách, với hơn 1.000 chuyến bay đi và đến.

Anh Nhàn
#Dự báo cao điểm hè Tân Sơn Nhất #Tăng trưởng lưu lượng hành khách #Kế hoạch phục vụ mùa hè 2026 #Tình hình ùn tắc sân bay #Thay đổi phân luồng giao thông

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