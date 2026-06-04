Mỹ: Bất thường khách nam đòi nhảy khỏi máy bay từ 11.000 m

TPO - Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade (Mỹ) cho biết, người đàn ông liên tục tìm cách mở cửa thoát hiểm và nói rằng muốn rời khỏi máy bay khi đang bay ở độ cao gần 11.000m.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 3/5 ghi lại cảnh hành khách và tổ bay của hãng hàng không Frontier Airlines (Mỹ) phối hợp khống chế một người đàn ông có hành vi gây rối trên không.

Người này bị cáo buộc cố mở cửa thoát hiểm và tìm cách xông vào buồng lái, buộc chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Miami (Mỹ).

Theo New York Post, hôm 3/6, danh tính người đàn ông được công bố, đó là Juan Gabriel Reyes, 51 tuổi, đến từ Chicago.

Danh tính người gây rối trên máy bay.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chuyến bay số 3345 của Frontier Airlines khởi hành từ San Juan (Puerto Rico) đến sân bay quốc tế Chicago O'Hare vào ngày 31/5 thì tổ bay phát hiện một hành khách có biểu hiện bất thường.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade cho biết người đàn ông liên tục tìm cách mở cửa thoát hiểm và nói rằng muốn rời khỏi máy bay khi đang bay ở độ cao gần 11.000m.

Dù được tiếp viên yêu cầu ngồi yên, người này vẫn lao lên phía trước khoang hành khách và cố tiếp cận buồng lái.

Để hỗ trợ kiểm soát tình hình, một tiếp viên hàng không ngoài ca làm việc đã tình nguyện ngồi cạnh người đàn ông. Tuy nhiên, khi người này rời chỗ để vào nhà vệ sinh, hành khách gây rối được cho là đã cố giật túi xách và siết cổ anh.

Video được chia sẻ trên mạng cho thấy nhiều hành khách cùng các tiếp viên đã nhanh chóng lao vào khống chế Juan Gabriel Reyes. Trong số đó có Josh Longood, cựu võ sĩ MMA chuyên nghiệp, hiện là võ sư đai đen Brazilian Jiu-Jitsu. Anh cùng những người khác ghì chặt Juan Gabriel Reyes xuống ghế và dùng dây rút nhựa để cố định hai tay.

Video người đàn ông gây rối và bị áp chế. Video: aviationbrk.

Theo báo Mansfield News Journal, Longood sau đó còn chụp ảnh bên cạnh người đàn ông khi người này đã bị khống chế.

Trên Instagram, Longood cho biết sau khi bức ảnh được chụp, người gây rối đã thoát khỏi dây trói, buộc anh phải tiếp tục giữ chặt người này cho đến khi máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Miami.

Chuyến bay sau đó được chuyển hướng đến sân bay quốc tế Miami và hạ cánh an toàn trước 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Juan Gabriel Reyes đã bị bắt giữ và bị truy tố. Người này đối mặt với án tù lên đến 21 năm vì bị cáo buộc tấn công một tiếp viên hàng không và cố gắng cạy cửa thoát hiểm.

Đồng thời, người này có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt hơn 40.000 USD từ Cục Hàng không Liên bang.

Frontier Airlines xác nhận vụ việc trên The Post và cho biết chuyến bay đã tiếp tục hành trình đến Chicago vài giờ sau khi sự cố được xử lý.