6 sai lầm nhiều người mắc phải khi ở khách sạn 5 sao

TPO - Business Insider chỉ ra những sai lầm khiến du khách phải tiếc nuối sau khi rời khỏi khách sạn 5 sao, từ bỏ lỡ những nhà hàng đẳng cấp, từ chối các dịch vụ đặc biệt cho đến chỉ đặt phòng một đêm để rồi không kịp tận hưởng trọn vẹn các tiện ích xa xỉ.

Là phóng viên du lịch của Business Insider, Joey Hadden đã có cơ hội trải nghiệm nhiều khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, từ các khu nghỉ dưỡng hạng sang đến những lâu đài khách sạn nổi tiếng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sống trong không gian xa hoa, cô thừa nhận mình vẫn thường mắc những sai lầm khiến bản thân tiếc nuối mỗi khi trả phòng.

Mang theo đồ dùng cá nhân

Joey Hadden cho biết trước đây cô luôn mang theo dầu gội, dầu xả và các vật dụng vệ sinh cá nhân mỗi khi đi du lịch. Tuy nhiên, khi bắt đầu lưu trú tại các khách sạn 5 sao, cô nhận ra đây là quyết định không cần thiết.

Tại nhiều khách sạn cao cấp, phòng tắm được trang bị các sản phẩm từ những thương hiệu xa xỉ như Byredo, Le Labo hay Floris - những nhãn hàng đắt đỏ mà người bình thường khó có thể mua thường xuyên. Những sản phẩm chăm sóc tóc, sữa tắm hay kem dưỡng da cao cấp này đã trở thành một phần trải nghiệm đáng giá trong mỗi kỳ nghỉ.

Lầm tưởng về chi phí giặt là

Một trong những bài học đắt giá nhất của nữ phóng viên xảy ra trong chuyến công tác đến thành phố Salt Lake City đầu năm 2025.

Sau hành trình tàu hỏa kéo dài 15 tiếng từ Denver, cô quyết định sử dụng dịch vụ giặt là tại khách sạn Grand America. Hôm sau, toàn bộ quần áo được trả lại sạch sẽ, treo ngay ngắn trên mắc áo, thậm chí đồ lót còn được gói cẩn thận trong giấy lụa như quà tặng.

Joey Hadden cho biết mắc nhiều sai lầm khi trải nghiệm khách sạn hạng sang. Ảnh: Business Insider.

Dù ấn tượng với sự chỉn chu này, Joey Hadden bất ngờ khi hóa đơn giặt 14 món đồ lên tới 115 USD - số tiền đủ để mua một bộ trang phục mới. Theo cô, đây là khoản chi không đáng nếu xét về giá trị thực tế.

Quá phụ thuộc vào dịch vụ ăn tại phòng

Joey thừa nhận một trong những thú vui lớn nhất khi ở khách sạn sang trọng là gọi đồ ăn lên phòng. Cảm giác thưởng thức bữa ăn trong áo choàng mềm mại khiến cô có cảm giác như một vị khách VIP.

Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô bỏ lỡ nhiều trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Tại nhiều khách sạn 5 sao, các nhà hàng bên trong thường sở hữu không gian sang trọng, thực đơn riêng biệt và nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng trong nhiều chuyến đi, cô chỉ dùng dịch vụ ăn uống tại phòng thay vì trực tiếp đến nhà hàng.

Từ khu nghỉ dưỡng Phoenician ở Arizona, Grand America Hotel tại Salt Lake City, biệt thự Versace ở Miami cho tới Fairmont Pacific Rim ở Vancouver, nữ phóng viên đều bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những nhà hàng nổi tiếng vì lựa chọn sự tiện lợi.

Sau nhiều lần tiếc nuối, cô cho biết lần tới sẽ ưu tiên dùng bữa tại nhà hàng của khách sạn.

Không mang đồ bơi trong các chuyến đi mùa lạnh

Vào mùa thu và mùa đông, đồ bơi thường không nằm trong danh sách hành lý của Joey Hadden khiến cô liên tục hối hận vì điều này.

Trong chuyến đi Salt Lake City mùa đông, cô bắt gặp hồ bơi trong nhà mang phong cách Địa Trung Hải tuyệt đẹp tại Grand America Hotel. Không gian yên tĩnh với ánh sáng tự nhiên khiến cô chỉ muốn được ngâm mình thư giãn.

Hồ bơi nước nóng trong nhà thu hút khách du lịch vào mùa lạnh. Ảnh: Business Insider.

Trước đó, khi lưu trú tại Four Seasons ở Jackson Hole vào mùa thu năm 2024, cô cũng tiếc nuối vì không thể tận hưởng hồ bơi nước nóng ngoài trời.

Kể từ đó, cô quyết định luôn mang theo đồ bơi bất kể thời tiết.

Từ chối dịch vụ chuẩn bị phòng buổi tối

Trước khi trải nghiệm các khách sạn 5 sao, Joey không quen với dịch vụ "turndown service" - dịch vụ nhân viên chuẩn bị phòng trước giờ ngủ.

Thông thường, nhân viên sẽ chỉnh lại giường ngủ, rèm cửa, ánh sáng và đôi khi để lại những món quà nhỏ trong phòng. Vì chưa quen, cô từng nhiều lần từ chối dịch vụ này.

Quan điểm của cô thay đổi sau kỳ nghỉ tại khách sạn Bulgari ở Milan năm 2022. Trong phòng có sẵn thực đơn lựa chọn gối ngủ với nhiều loại khác nhau như gối hương oải hương, gối nha đam hay gối foam ghi nhớ hình dạng.

Các khách sạn 5 sao có dịch vụ nhân viên chuẩn bị phòng trước giờ ngủ.

Sau khi yêu cầu thêm hai chiếc gối trong lúc nhân viên thực hiện turndown service, cô nhận được chúng chỉ vài phút sau đó.

Từ đó, cô nhận ra nhiều khách sạn cao cấp còn cung cấp các tiện ích miễn phí thú vị, giúp trải nghiệm lưu trú trở nên đặc biệt hơn.

Luôn tiếc vì chỉ đặt phòng một đêm

Điều khiến nữ phóng viên tiếc nuối nhất là thường chỉ lưu trú một đêm tại các khách sạn 5 sao. Khoảng thời gian từ 16h nhận phòng đến 11h trả phòng là quá ngắn để tận hưởng trọn vẹn các tiện ích cao cấp như spa, hồ bơi, sân pickleball, lớp thể dục nhóm hay phòng gym hiện đại.

Mỗi lần rời đi, cô đều cảm thấy tiếc vì chưa kịp tận hưởng thêm một lần ngâm mình trong bồn tắm cỡ lớn, thêm một giấc ngủ trên chiếc giường king-size hay khám phá hết những dịch vụ đẳng cấp mà khách sạn cung cấp.

Sau bốn năm trải nghiệm các khách sạn sang trọng trên khắp thế giới, Joey Hadden cho biết cô vẫn chưa thực sự quen với phong cách sống xa hoa. Chính những sai lầm tưởng như nhỏ nhặt lại khiến cô tiếc nuối.

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