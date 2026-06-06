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Hà Nội đề xuất xây cầu Giang Biên vượt sông Đuống gần 9.000 tỷ đồng

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội đang xem xét đề xuất xây dựng cầu Giang Biên vượt sông Đuống hình thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 8.943 tỷ đồng.

Sở Tài chính vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai Dự án xây dựng cầu Giang Biên vượt sông Đuống và đường dẫn hai đầu cầu do các nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hình thức PPP (đối tác công tư), loại hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) tại phường Việt Hưng, phường Phúc Lợi và xã Phù Đổng.

Theo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Giang Biên – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đại Dương xanh, dự án có điểm đầu kết nối với tuyến đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao Gia Bình thuộc Dự án tuyến đường kết nối Hà Nội - Sân bay Gia Bình.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 26,2ha (trong đó phường Phúc Lợi 8,75ha; xã Phù Đổng 15,25ha; phường Việt Hưng 2,2ha).

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Vị trí cầu Giang Biên dự kiến

Phương án thiết kế sơ bộ chiều dài tuyến khoảng 5,49km. Trong đó tuyến chính dài 4,85km, điểm đầu kết nối với tuyến đường Chu Huy Mân, điểm cuối tại vị trí trước khu vực nút giao với đường kết nối sân bay Gia Bình; tuyến nhánh kết nối với cảng Giang Biên dài 0,64km. Cấp đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 80 km/h. Chiều rộng mặt cắt ngang 50m (6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, vỉa hè và dải phân cách).

Cầu chính vượt sông Đuống có chiều dài hơn 2,3km. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 8.943 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng... Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2030.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, việc đầu tư dự án cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu là cần thiết nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc sông Hồng và các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn. Việc này cũng giúp giảm tải cho các cầu hiện hữu qua sông Hồng và sông Đuống đang thường xuyên quá tải; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và liên kết vùng trong giai đoạn hiện nay.

Trần Hoàng
#Dự án xây cầu Giang Biên #Phương án PPP và BT #Kết nối giao thông Hà Nội Bắc Ninh #Phát triển đô thị và hạ tầng #Tầm nhìn phát triển đô thị dài hạn #VinhomeRiverside #cầu Giang Biên #Cầu vượt sông Đuống

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