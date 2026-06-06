Phát hiện 3 tài xế xe đầu kéo container dương tính với ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài

TPO - Trong đợt kiểm tra các tài xế xe đầu kéo lưu thông qua khu vực cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có 2 tài xế không có giấy phép lái xe.

Ngày 6/6, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an Đồn Khu kinh tế Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông qua địa bàn.

Trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng chục lượt tài xế, qua đó phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm P.C.T. (45 tuổi, ngụ Gia Lai), T.N.D. (36 tuổi) và N.T.T. (26 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh).

3 tài xế bị phát hiện dương tính với chất ma túy.

Ngoài vi phạm liên quan đến ma túy, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 trong số 3 tài xế trên là P.C.T. và N.T.T. không có giấy phép lái xe theo quy định.

Các trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.