Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng bình luận xúc phạm công an

TPO - Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an, một người ở Vĩnh Long bị phạt 7,5 triệu đồng.

Công an xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.P (SN 1983, trú xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) với số tiền 7,5 triệu đồng, về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng mạng xã hội để đăng tải, bình luận các thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân cũng như uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an xã Thạnh Phú phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân trên không gian mạng.

Qua làm việc với cơ quan công an, H.T.P đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Mới đây, Công an xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với N.V.B (SN 1962, trú tại địa phương) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, lực lượng công an phát hiện tài khoản facebook có tên N.X.T đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Phú Túc xác minh, xác định chủ tài khoản là N.V.B. Quá trình làm việc, N.V.B thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ các nội dung nêu trên.