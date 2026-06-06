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Người lính

Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ bước vào 'hành lang tăm tối và vô tận' nếu tiếp tục đối đầu với Tehran

Quỳnh Như

TPO - Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran và là cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo Mỹ không nên tái khởi động các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

"Họ biết rằng chi phí đàm phán thấp hơn nhiều so với chi phí chiến tranh. Nếu họ lại chọn hành động quân sự, họ sẽ bước vào một hành lang tăm tối và vô tận", ông Rezaei nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Sáu (5/6).

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Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Cảnh báo mở rộng xung đột ra ngoài khu vực

Theo ông Rezaei, nếu chiến sự tiếp diễn và các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran vẫn được duy trì, Tehran có thể mở rộng phạm vi đối đầu vượt ra ngoài khu vực Vịnh Ba Tư.

"Nếu chiến tranh tiếp diễn và lệnh phong tỏa vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ mở rộng xung đột ra ngoài khu vực, từ Ấn Độ Dương đến Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb và Địa Trung Hải. Điều đó sẽ rất bất lợi cho Mỹ", ông cảnh báo.

Các cuộc đàm phán bế tắc

Ông Rezaei lập luận rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump là trở ngại chính đối với tiến trình ngoại giao giữa hai bên.

"Giờ đây, trách nhiệm thuộc về phía Mỹ. Ông Trump là vấn đề chính trong các cuộc đàm phán. Ông ấy thường đưa ra những phát biểu mập mờ và cho rằng đó là phương pháp của mình, nhưng cách tiếp cận đó không hiệu quả với Iran", ông Rezaei nói.

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc trong bối cảnh hai bên thiếu lòng tin nghiêm trọng và Washington cần có những bước đi rõ ràng hơn để khôi phục đối thoại.

'Giải phóng tài sản bị đóng băng là một phép thử nhằm xây dựng lòng tin'

Khi được hỏi về việc Tổng thống Trump tuyên bố đang chờ phản hồi từ Iran, ông Rezaei nói: "Iran đã tuyên bố rõ ràng, rằng các tài sản bị đóng băng của chúng tôi cần được giải phóng, nhưng phía Mỹ lại đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Đây là một bài kiểm tra về việc xây dựng lòng tin và là cách để chứng minh mức độ nghiêm túc tối thiểu trong các cuộc đàm phán".

Không tin tưởng vào thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Trong cuộc thảo luận về chương trình năng lượng hạt nhân của Iran, cố vấn này cho biết Cộng hòa Hồi giáo đã hành động trong khuôn khổ các quy định quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Quan chức Iran đã viện dẫn Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), đồng thời cho rằng việc ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là nguyên nhân khiến Tehran không còn tin tưởng vào các cam kết từ Washington.

"Chúng tôi không tin tưởng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với ông Trump và hiện tại, sẽ không có cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân", cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran cho biết.

Tình trạng bất ổn tại eo biển Hormuz

Giải quyết tình hình do hành động của Mỹ và Israel tại eo biển Hormuz chiến lược gây ra, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran cho biết tuyến đường thủy này "không nguy hiểm cho thương mại", nhưng những nỗ lực gieo rắc bất ổn và triển khai quân sự nhắm vào điểm nghẽn này sẽ bị phản đối.

"Chính Mỹ đã biến khu vực này trở nên nguy hiểm", ông Rezaei nhấn mạnh.

Quan chức này cũng đề cập đến việc Washington phản đối việc Tehran áp đặt phí dịch vụ môi trường và vận chuyển tại eo biển Hormuz.

"Eo biển Hormuz thuộc về Iran và Oman, và việc quản lý nó là trách nhiệm của chúng tôi", ông Rezaei nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các khoản phí này cần phải được thu.

Ông Rezaei bác bỏ cáo buộc về vụ tấn công được cho là nhằm vào sân bay Kuwait. Ông nói: "Chúng tôi nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ ở Kuwait để đáp trả hành động gây hấn của Mỹ".

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran nói thêm rằng trong suốt cuộc tấn công chung, Iran chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ để trả đũa.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Lãnh tụ tối cao Khamenei

Khi được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ tối cao Iran trong tương lai, ông Rezaei trả lời ngắn gọn: "Điều đó sẽ không xảy ra".

Đánh giá về những bài học từ cuộc xung đột gần đây, ông cho rằng chiến tranh bất đối xứng đang chứng minh hiệu quả vượt trội so với các hình thức tác chiến truyền thống.

"Cuộc chiến cho thấy kỷ nguyên chiến tranh thông thường đang dần khép lại. Chiến tranh bất đối xứng, kết hợp với đổi mới và sáng tạo, đang trở nên hiệu quả hơn", ông Rezaei nói.

Ông cũng bác bỏ nhận định cho rằng sức mạnh quân sự Iran chỉ dựa vào tên lửa và máy bay không người lái, khẳng định lực lượng mặt đất của nước này vẫn sở hữu năng lực đáng gờm.

"Thực tế, chúng tôi đang chờ đợi một cuộc đổ bộ của Mỹ để thế giới có thể thấy sức mạnh thực sự của Iran, bởi vì lực lượng mặt đất của chúng tôi vô cùng hùng mạnh", ông Rezaei lưu ý.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #xung đột #đàm phán #tài sản bị đóng băng #eo biển Hormuz

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