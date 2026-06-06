Tuổi trẻ toàn quân phát huy tinh thần '6 rõ' trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

TPO - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, tuổi trẻ Quân đội xác định tinh thần "6 rõ", phương châm “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”, ngoài hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa còn đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, tăng ứng dụng AI tại các công trình thanh niên và tham gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) chủ trì, phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1) tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 cấp toàn quân, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Đại biểu dự chương trình dâng hương tại Tượng đài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Trường SQLQ 1, sáng 6/6.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy Trường SQLQ 1, Ban TNQĐ; đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn và các đơn vị Quân đội.

Tinh thần “6 rõ” và "làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”

Phát động chiến dịch, Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ (Trưởng Ban tổ chức chương trình), nhấn mạnh Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi tuổi trẻ toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy, chiến dịch năm nay đặt ra những mục tiêu hành động rất cụ thể, toàn diện và có chiều sâu, tập trung thực hiện các công trình, phần việc hướng tới chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội.

Hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong và ngoài Quân đội cùng tham gia chương trình phát động.

Tuổi trẻ toàn quân sẽ tập trung tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thăm, tặng quà đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và tặng “Ngôi nhà 100 đồng” cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, tuổi trẻ Quân đội sẽ đẩy mạnh hoạt động “Tháng 7 tri ân”, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức các đội hình tuyên truyền, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, các công trình thanh niên ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác; tích cực hưởng ứng và tham gia Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” do Trung ương Đoàn phát động.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ phát động.

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Ban TNQĐ phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, tuổi trẻ Quân đội phát động 100% tổ chức Đoàn trong toàn quân hưởng ứng, tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với tinh thần và hiệu quả cao nhất; trọng tâm là ứng dụng công nghệ AI để phục dựng chân dung các anh hùng liệt sĩ và đẩy mạnh tuyên truyền những “Câu chuyện thời hoa lửa” nhằm lưu giữ và trao truyền mãi mãi giá trị lịch sử oai hùng của dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy yêu cầu, phát huy khí thế phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” và tâm thế “2 xung kích, 2 sẵn sàng” của tuổi trẻ Quân đội, mỗi cán bộ, ĐVTN trong Quân đội cần tham gia chiến dịch với tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) và phương châm “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.

“Mỗi công trình, phần việc thanh niên được triển khai trong chiến dịch chính là thước đo tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo và bản lĩnh của người quân nhân cách mạng, giữ gìn và phát huy tốt giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và các đơn vị nhấn nút khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 trong Quân đội.

Cơ hội rèn luyện, vận dụng vào thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng - Phó Chính ủy Trường SQLQ 1, cho biết, đối với nhà trường, hoạt động thanh niên tình nguyện là một nội dung giáo dục, rèn luyện thiết thực trong đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đầy năng lực và tinh thần cống hiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu hơn vào nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng, những kinh nghiệm được tích lũy từ hoạt động tình nguyện đã trở thành hành trang quý báu để các sĩ quan sau khi tốt nghiệp vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị và địa phương.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao những phần quà thiết thực tặng các đối tượng chính sách, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng khu vui chơi trẻ em; tổ chức tập huấn ứng dụng chuyển đổi số cho cán bộ, ĐVTN; triển khai "Ngày thứ 7 tình nguyện" trong các Đoàn cơ sở của Trường SQLQ 1…

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và Thiếu tướng Nguyễn Trung Hiếu - Hiệu trưởng Trường SQLQ 1, trao quà tặng đối tượng chính sách ở phường Sơn Tây và xã Đoài Phương (Hà Nội).

Trung tướng Lê Văn Duy - Chính ủy Trường SQLQ 1 và Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban TNQĐ, trao quà tặng học sinh vượt khó, học giỏi.

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Ban Công tác Đoàn (Trung ương Đoàn) trao quà tặng học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện ở nhà trường.

Lãnh đạo Ban TNQĐ và Ban Phụ nữ Quân đội trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí và hiện vật xây dựng khu vui chơi trẻ em cho Khu tập thể gia đình quân nhân Trường SQLQ 1.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ban TNQĐ động viên, tặng quà các học sinh tham gia Khóa 1 của chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2026 tại Trường SQLQ 1.