Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch, xác lập 4 đột phá chiến lược mới

TPO - Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới, định hình cấu trúc phát triển cao nguyên - trung du - duyên hải. Với 4 đột phá chiến lược, 3 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế liên vùng, Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngày 6/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích 24.239,10km².

Toàn cảnh hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.

Điều chỉnh quy hoạch, Lâm Đồng xác định 4 chiến lược đột phá chiến lược, gồm: Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đột phá về phát triển cụm ngành và chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh; đột phá về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và mô hình quản trị địa phương.

Ba trụ cột phát triển gồm: Năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế biển, cảng biển, cảng hàng không, dịch vụ logistics; nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; du lịch chất lượng cao.

Không gian phát triển Lâm Đồng được định hình theo cấu trúc "cao nguyên - trung du - duyên hải"; hình thành 6 hành lang kinh tế liên vùng; 7 vùng phát triển kinh tế - xã hội và 19 tiểu vùng phát triển trong cùng một cấu trúc phát triển thống nhất.

Một góc đô thị Đà Lạt.

Không gian đô thị được phát triển theo mô hình đa trung tâm, đô thị xanh, thông minh gắn với mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng - PV) tại các hành lang kinh tế, đầu mối giao thông liên vùng. Dự kiến, đến năm 2030, Lâm Đồng sẽ có 38 đô thị.

Với hệ sinh thái đa dạng, cùng không gian kinh tế mở sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển một cơ cấu kinh tế phù hợp với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Trong đó, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch chất lượng cao, du lịch sáng tạo, logistics và kinh tế biển sẽ là động lực mới.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm phát triển năng động, bền vững của duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Giai đoạn 2026-2030, GRDP của tỉnh dự kiến tăng bình quân từ 10,5-10,6%. GRDP đầu người từ 200-205 triệu đồng/người/năm.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh:​ Điều chỉnh quy hoạch lần này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đổi mới tư duy phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực. Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ

"Khi đã có quy hoạch, trách nhiệm của sở, ngành, địa phương trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào các địa bàn rất lớn. Tất cả chúng ta phải xem dự án của doanh nghiệp là dự án của chính mình. Lâm Đồng cam kết thực hiện nghiêm túc trong quá trình đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp", ông Hồ Văn Mười chỉ đạo.