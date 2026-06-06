Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TPHCM tuyển dụng sinh viên giỏi, có tiềm năng vào hệ thống

TPO - Ban Tổ chức Thành ủy cùng Sở Nội vụ TPHCM tổ chức tìm kiếm sinh viên giỏi, có tiềm năng để thu hút vào hệ thống. Thành phố có thể cấp học bổng trước, đồng thời sẵn sàng có cơ chế hỗ trợ về nhà ở khi các trường hợp này làm việc cho thành phố.

Sáng 6/6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu.

Dự hội nghị có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo TPHCM.

Xác lập mô hình phát triển mới

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị xác định, xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm: “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Đồng thời, xác lập mô hình phát triển mới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, sớm khẳng định là trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, văn hóa giàu bản sắc và nhân văn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, kỷ luật công vụ và sức chiến đấu để thực hiện sứ mệnh phát triển thành phố.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi quyết sách phát triển thành phố…

Xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, giỏi chuyên môn

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đặt câu hỏi: Ai sẽ đưa nghị quyết này vào cuộc sống, ai sẽ thực hiện thành công nghị quyết này? Ông khẳng định, đây là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, cán bộ, công chức, viên chức thành phố là lực lượng trực tiếp triển khai công việc. Nếu đội ngũ không đủ năng lực, tổ chức không tinh gọn, hiệu quả sẽ khó đảm bảo. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, cùng bộ máy hợp lý, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Ông Quang thông tin, lãnh đạo thành phố hiện điều hành công tác tổ chức bộ máy theo các đánh giá: chọn người cho công việc, cố gắng chọn người hợp lý nhất, không vì giải quyết chính sách mà tinh thần chung là chọn đúng người; đánh giá đúng, thực chất cán bộ, không theo cảm tính; chuẩn bị người tích cực cho tương lai. Thành phố cũng chủ trương mạnh dạn xử lý vướng mắc. Lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy làm gương trong công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều cán bộ đã thay đổi vị trí công tác. Sắp tới sẽ tiếp tục thay đổi với điều kiện chọn người vì công việc. Do đó, ông mong muốn cán bộ luôn ý thức để làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn, hào hứng hơn; đồng thời các tổ chức cần rà soát, sắp xếp lại vị trí công tác phù hợp.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhìn nhận, sau một năm sáp nhập, một số địa bàn ở thành phố hoạt động chưa thực sự trơn tru. Ông cho biết, những đơn vị chịu sự sắp xếp hay giữ nguyên đều phải thay đổi để hoạt động hiệu quả hơn.

Đề cập đến chủ trương điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị, ông Quang cho rằng việc này không dễ nhưng nhìn tổng thể vẫn làm được, nếu tính toán thuận lợi cho cán bộ trong thực thi công việc. Lãnh đạo TPHCM mong muốn các đơn vị đặt lợi ích chung lên trên để điều chuyển cán bộ phù hợp.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng khẳng định những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong suốt quá trình công tác sẽ được trân trọng ghi nhận, đồng thời thành phố sẽ có chính sách phù hợp từ nguồn lực của mình để tri ân các trường hợp này.

Theo ông Trần Lưu Quang, TPHCM sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi vào hệ thống. Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy được giao cùng Sở Nội vụ tổ chức tìm kiếm sinh viên giỏi, có tiềm năng để thu hút vào hệ thống. Thành phố có thể cấp học bổng trước cho đối tượng này, đồng thời sẵn sàng có cơ chế như hỗ trợ về nhà ở xã hội khi các trường hợp này làm việc cho thành phố.

Ông Quang cũng thông tin, tại Nghị quyết 09, Bộ Chính trị đồng ý giao thêm cho thành phố 20% biên chế so với mức tối đa. Với số lượng này, thành phố chủ trương không chia đều hết về cho sở, ban ngành, địa phương mà chắt lọc, điều phối trên tổng thể để có nguồn dự phòng.