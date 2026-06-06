Diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33

TPO - Diễn viên Kim Trạch (Trương Gia Vỹ) đột ngột qua đời ở nhà riêng, chưa rõ nguyên nhân. Nam diễn viên đang là ngôi sao của dòng phim ngắn trực tuyến ở Trung Quốc.

Ngày 6/6, công ty quản lý của diễn viên Kim Trạch phát đi thông cáo bày tỏ sự tiếc thương, cho biết nam diễn viên qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu vào ngày 4/6. Hiện gia đình đang lo liệu hậu sự, phía công ty quản lý mong khán giả ngừng đồn đoán hay tung tin thiếu căn cứ về nguyên nhân qua đời.

Kim Trạch tên thật là Trương Gia Vỹ, sinh ngày 30/1/1993 tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Anh tốt nghiệp Học viện Thời trang Bắc Kinh, từng hoạt động trong vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Diễn viên Kim Trạch sở hữu chiều cao nổi bật, từng làm người mẫu.

Ở đại học, Kim Trạch từng là Phó Chủ tịch Hội sinh viên, thành lập thương hiệu thời trang riêng, được đánh giá là sinh viên năng động.

Nam nghệ sĩ từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Nam Milan năm 2015. Với chiều cao 1,87 m cùng phong thái chuyên nghiệp được rèn luyện trên sàn diễn, anh được đánh giá phù hợp với hình tượng doanh nhân thành đạt trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp, Kim Trạch góp mặt trong nhiều bộ phim như Kiều An xin chào, Quên em, Nhớ tình yêu, Mỹ nhân nghịch lân và Đừng nói chuyện yêu đương với sếp.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của dòng phim ngắn trực tuyến, nam diễn viên tham gia nhiều dự án thuộc thể loại này. Theo nền tảng Hongguo, anh vẫn còn một tác phẩm đang chờ ra mắt mang tên Đợi hoa nở, đợi em về. Bộ phim hiện đã thu hút hơn 1,48 triệu lượt đặt lịch theo dõi trước.

Kim Trạch được đánh giá phù hợp với hình tượng doanh nhân thành đạt trên màn ảnh.

Trong bộ phim truyền hình Cưới rồi mới yêu, nhân vật Lộc Diệc Nghiêu do Kim Trạch thủ vai được nhiều khán giả yêu mến nhờ hình tượng người đàn ông dịu dàng, điềm đạm nhưng mang trong mình mối tình thầm lặng đầy tiếc nuối.

Theo Sina, với ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất tinh tế, đây được xem là một trong những vai phụ đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Một trong những yếu tố giúp nhân vật Lộc Diệc Nghiêu được yêu thích là cách Kim Trạch xử lý tâm lý nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm.

Những khoảnh khắc chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác, hay các phân đoạn một mình đối diện với nỗi cô đơn, đều được anh thể hiện bằng những thay đổi tinh tế trong ánh mắt, cử chỉ và giọng nói.

​

​