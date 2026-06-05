Chồng tiến sĩ của Á hậu Phương Anh

TPO - Á hậu Phương Anh xúc động khi chứng kiến chồng - doanh nhân Hồ Đắc Đức - nhận bằng tiến sĩ ngành Hàng không tại đại học danh tiếng Imperial College London.

Ngày 4/6, Á hậu Phương Anh có mặt tại lễ tốt nghiệp tiến sĩ của chồng - doanh nhân Hồ Đắc Đức - diễn ra tại Imperial College London (Anh). Ngồi dưới sân khấu, á hậu xúc động khi dõi theo chồng bước lên sân khấu nhận bằng. Cô cũng chia sẻ nhiều video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Phương Anh cho biết cô tự hào khi những nỗ lực trong nhiều năm của chồng đã được ghi nhận.

Imperial College London được xem là một trong những đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, trường đứng số một tại Anh và châu Âu, đồng thời xếp thứ hai thế giới, chỉ sau Massachusetts Institute of Technology.

﻿ ﻿ Phương Anh cùng chồng đi nhận bằng tiến sĩ tại đại học danh tiếng ở Anh.

Á hậu Phương Anh và doanh nhân Hồ Đắc Đức kết hôn vào tháng 9/2023. Họ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, cuộc sống gia đình và hành trình học tập của cả hai.

Phương Anh từng chia sẻ chồng tiến sĩ là người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, có thể làm được mọi thứ. "Tôi ngưỡng mộ chồng vì anh có tính kỷ luật rất cao, dù bận rộn công việc nhưng luôn đề cao chăm sóc bản thân, thích tập thể thao, mỗi tuần tập gym ít nhất 3 buổi. Anh cũng luôn thúc đẩy tôi đi tập thể thao, rèn luyện sức khỏe", cô nói.

Phương Anh tiết lộ chồng cô là người sống khép kín, ngại xuất hiện trên mạng xã hội. Để có những bức ảnh để đăng trên mạng xã hội, người đẹp phải năn nỉ chồng mới chịu quay, chụp.

Không chỉ tự hào về thành tích của chồng, bản thân Phương Anh cũng sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể.

Tháng 4/2024, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Hệ thống Quản lý thông tin tại Đại học RMIT với điểm GPA 3.5/4.0 và nằm trong nhóm 15% sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao nhất của ngành từ trước đến nay.

Khi chia sẻ với Tiền Phong, Á hậu Việt Nam 2020 cho biết việc hoàn thành chương trình thạc sĩ là một trong những mục tiêu lớn của cô sau khi tham dự Hoa hậu Quốc tế và kết hôn trong năm 2023.

Tháng 11/2025, cô thông báo nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT trong thời gian bốn năm, trị giá gần 3 tỷ đồng.

Theo Phương Anh, đây là hành trình cô đã ấp ủ từ lâu nhằm tiếp tục mở rộng tri thức, theo đuổi nghiên cứu và giáo dục, đồng thời tạo ra những đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Những năm qua, vợ chồng Á hậu Phương Anh luôn ưu tiên việc học tập. Theo Phương Anh, thành tích của chồng trở thành động lực để cô tiếp tục theo đuổi con đường học thuật. Cả hai thường xuyên động viên, hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm tài liệu, quản lý thời gian và hoàn thành các mục tiêu học tập. Cô cũng cảm thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

"Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ học tiến sĩ, chỉ nghĩ đến việc học thạc sĩ. Khi tôi gặp chồng, anh đang là nghiên cứu sinh, cả gia đình đều theo con đường học vấn, đều làm giảng viên đại học. Điều đó khiến tôi có thêm nhiều động lực để bước tiếp con đường học hành. Việc tôi quyết định học thạc sĩ 99% đến từ chồng. Anh đã cho tôi những lời khuyên, động viên kịp thời", cô chia sẻ.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, cô từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp, nhận học bổng toàn phần tại Đại học RMIT và tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý thông tin. Người đẹp sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 cùng bằng DALF C1 tiếng Pháp, được xem là một trong những á hậu có thành tích học tập nổi bật của showbiz Việt.