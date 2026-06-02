Nữ giám khảo nhận chỉ trích

TPO - Sau khi gây tranh cãi vì chấm cho Hương Giang hai điểm 5 ở phần thi ứng xử tại chung kết MGI All Stars, Lupita Jones tiếp tục bị fan sắc đẹp Philippines chỉ trích vì chê bai hình thể người đẹp Gazini Ganados.

Sau chung kết, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 Lupita Jones tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau những phát ngôn về vai trò giám khảo của mình tại chung kết MGI All Stars ở Thái Lan hôm 30/5.

Trong đêm chung kết, giám khảo chấm điểm trực tiếp thí sinh qua từng vòng thi. Ở hai vòng thi ứng xử cuối cùng, Hương Giang đều được Lupita Jones chấm 5 điểm dù cô được nhận xét có câu trả lời thông minh. Với hai điểm 5 từ Lupita, Hương Giang dừng chân ở vị trí á hậu 2.

Lupita Jones tại chung kết MGI All Stars 2026.

Sau đêm chung kết, nhiều fan sắc đẹp Việt Nam và quốc tế đã tràn vào trang cá nhân của Lupita Jones để thể hiện sự phẫn nộ. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì Lupita tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi về đại diện Philippines - Gazini Ganados.

Bà Lupita thẳng thắn cho rằng không nhìn thấy ở Gazini khả năng lọt vào top 10. "Không phải vì cô ấy quá tệ, mà vì phần phỏng vấn trước bán kết của cô ấy không hề thuyết phục tôi. Từ cách xuất hiện, cách trang điểm đến cách trình bày chủ đề đều khá nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn. Thành thật mà nói, Gazini trong phần phỏng vấn riêng là một trong những thí sinh khiến tôi thất vọng nhất", bà Lupita nói.

Bà chia sẻ thêm rằng Gazini trên sân khấu có những khoảnh khắc trông quyến rũ, nhưng tổng thể vóc dáng vẫn chưa thực sự cân đối, đặc biệt là đôi chân quá gầy.

"Có nhiều chi tiết nhỏ khiến tôi không thể tin rằng cô ấy xứng đáng với một vị trí trong top 10. Với tôi, hình ảnh cô ấy trên sân khấu và ngoài đời khác nhau quá nhiều, và đó là một trong những lý do tôi không bị thuyết phục bởi cô ấy", bà cho biết.

Những chia sẻ của bà Lupita gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp và khiến khán giả Philippines nổi giận. Nhiều người cho rằng bà Lupita có ý miệt thị ngoại hình Gazini Ganados.

Gazini là một trong những đại diện Philippines nhận được nhiều sự cổ vũ tại cuộc thi năm nay. Trước chung kết, cô được đánh giá là thí sinh sáng giá cho vương miện. Chung cuộc, người đẹp dừng chân ở top 5.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, bà Lupita cũng chia sẻ về cách chấm điểm. Khi chấm, tôi tập trung dành 9 hoặc 10 điểm cho những ứng viên cảm thấy xứng đáng đi tiếp. Tôi không quá quan tâm việc điểm số đó có làm thay đổi kết quả hay tạo ra sự hòa điểm hay không. Mục tiêu của tôi là chọn ra top 15 dựa trên đánh giá cá nhân. Vì vậy tối hôm đó tôi chấm theo suy nghĩ này", Lupita Jones giải thích.

Lupita Jones tiết lộ trong phần phỏng vấn kín với ban giám khảo, bà đã ghi chép rất nhiều về các ứng viên, bao gồm cả những điểm chưa thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, đây không phải phần thi được tính điểm.

Bà cho biết khi các người đẹp bước vào top 18, top 10 hay top 5, điểm số ở các vòng trước đều được xóa bỏ và quá trình đánh giá bắt đầu lại từ đầu. Theo bà, việc chấm điểm không chỉ dựa trên một vòng thi riêng lẻ mà dựa trên toàn bộ hành trình của ứng viên tại cuộc thi.

Gazini và Hương Giang đều nhận những đánh giá tiêu cực từ bà Lupita Jones.

"Tôi luôn ghi nhớ toàn bộ quá trình của từng ứng viên suốt cuộc thi. Từ đó, tôi đưa ra điểm số của mình", Lupita Jones nhấn mạnh.

Bà cũng khẳng định mình không nhận bất kỳ chỉ đạo cụ thể nào về việc lựa chọn người chiến thắng. "Không ai nói với tôi ai là người chiến thắng. Không ai đưa ra tiêu chí hay thông số cụ thể nào để đánh giá. Tôi từng hỏi ông Nawat liệu có hình mẫu hay đặc điểm nào ông tìm kiếm ở người chiến thắng hay không. Ông ấy trả lời là không, chỉ nói đại ý rằng hãy chọn người xuất sắc nhất, người có sức hút nhất", Lupita Jones nói.

Lupita Jones cũng hài hước cho biết thời gian gần đây có nhiều người Việt Nam bắt đầu theo dõi các tài khoản mạng xã hội của bà và nói vui: "Chắc là để vào chửi tôi đây, thôi cũng được".

Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều fan sắc đẹp Việt Nam, Philippines vẫn tràn vào trang cá nhân của Lupita để chỉ trích.

Lupita Jones là Hoa hậu Hoàn vũ năm 1991 và trở thành người phụ nữ Mexico đầu tiên đến từ Mexico giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện bà là nhà sản xuất, diễn viên, nhà văn, diễn giả và là CEO của Mexicana Universal. Bà được biết đến với tính cách cứng rắn, thẳng thắn.

