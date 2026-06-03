Ca sĩ có 2 triệu người theo dõi đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Dominique Alagia đăng quang Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech 2026. Cô là người mẫu, ca sĩ, có hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok.