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Hoa hậu

Ca sĩ có 2 triệu người theo dõi đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Dominique Alagia đăng quang Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech 2026. Cô là người mẫu, ca sĩ, có hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok.

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Chung kết Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech 2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Dominique Alagia. Cô giành quyền đại diện Cộng hòa Czech tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 10.
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Hôm 30/5, Dominique Alagia bay sang Thái Lan cổ vũ người đẹp đồng hương là đại diện Cộng hòa Czech - Mariana Beckova tại chung kết MGI All Stars 2026. Chung cuộc, Mariana Beckova dừng chân ở top 5. Sau chung kết, Mariana Beckova hủy theo dõi ông Nawat trên Instagram, đồng thời lên tiếng về sự thiếu chuyên nghiệp của hệ thống bình chọn tại cuộc thi năm nay.
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Dominique Alagia trình diễn áo tắm trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech 2026. Người đẹp gây ấn tượng với hình thể thanh mảnh, quyến rũ và những sải bước tự tin.
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Dominique Alagia năm nay 20 tuổi, cao 1,76 m, là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng ở quê nhà. Cô cũng là nhà sáng tạo nội dung đình đám với hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok.
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Dominique có sở thích về âm nhạc, ca hát, muay Thái, du lịch, ngoại ngữ. Cô cũng có trang cá nhân Instagram với hơn 557.000 người theo dõi. Đây được xem là lợi thế của Dominique Alagia khi đến với sân chơi Hoa hậu Hòa bình. Thực tế cho thấy cuộc thi Miss Grand đề cao người đẹp nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ thường đạt được những thứ hạng cao tại cuộc thi.
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Với chiều cao ấn tượng và hình thể quyến rũ, cùng thế mạnh về mạng xã hội, Dominique Alagia được nhận xét là thí sinh nổi bật của khu vực châu Âu tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2026.
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Dominique Alagia chia sẻ sau khi đăng quang: “Cảm ơn vì cơ hội tuyệt vời này, vì sự ủng hộ mà tôi nhận được từ các bạn. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng tôi ngay cả trong những lúc tôi nghi ngờ chính mình".
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Người đẹp khẳng định: "Nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng, đó là làm cho Cộng hòa Czech tự hào và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi muốn đại diện cho đất nước chúng ta bằng cả trái tim, sức mạnh và sự chân thành. Một hành trình mới bắt đầu, trong đó tôi sẽ mơ về giấc mơ lớn nhất đó là mang về chiếc vương miện Miss Grand đầu tiên cho Cộng hòa Czech và châu Âu. Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình”.
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Là một người nổi tiếng trên mạng xã hội và đã có sự nghiệp ca sĩ, diễn viên thành công, Dominique chia sẻ lý do tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp: "Tôi đã thử tham gia cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Czech hai năm trước nhưng phải hủy bỏ vì lý do cá nhân. Tôi nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu không thử lại. Tôi còn trẻ và thích thử những điều mới. Và tôi muốn thử điều này một lần nữa khi còn có thể”.
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Năm nay, Dominique được ban tổ chức liên hệ trực tiếp và nhận được suất đặc cách. Dù đã vào vòng chung kết, cô không chắc mình giành được vị trí cao nhất vì chỉ mới tham gia khóa học catwalk ngay trước cuộc thi. "Tôi biết nhảy, nhưng đó là một lĩnh vực hoàn toàn khác và thực sự có rất nhiều sự cạnh tranh ở đây”, người đẹp chia sẻ.
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Dominique cũng đang gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực khác của sự nghiệp. "Sự nghiệp âm nhạc của tôi đang phát triển và tôi thích những gì mình đang làm. Tôi muốn phát triển kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng điều đó sẽ diễn ra vào năm sau", cô cho biết thêm. Người đẹp cũng cho biết cô độc thân gần một năm nay và đang tập trung phát triển bản thân. “Nhờ vậy, tôi có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc thi hoa hậu", cô nói.
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Cộng hòa Czech là sash gây chú ý ở sân chơi Hoa hậu Hòa bình những năm gần đây với nhiều người đẹp đạt thành tích cao. Năm ngoái, đại diện Cộng hòa Czech là người đẹp Markéta Mörwicková giành giải á hậu 5. Năm 2023, người đẹp Sophia Osako lọt vào top 20. Năm 2022, người đẹp Mariana Beckova giành giải á hậu 4.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech #Miss Grand

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