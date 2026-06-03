Nhiều hoa hậu tố ban tổ chức Miss Grand All Stars

Sau chung kết MGI All Stars 2026, nhiều thí sinh lên tiếng về những bất công trong cuộc thi. Người đẹp Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica thể hiện sự bức xúc với hệ thống bình chọn, trong khi đó đại diện Peru thể hiện thái độ ôn hòa hơn.

Trước chung kết MGI All Stars 2026, người đẹp Cộng hòa Czech - Mariana Beckova luôn được đánh giá là thí sinh tiềm năng cho vương miện. Chung cuộc, cô dừng chân ở top 5 khiến nhiều người tiếc nuối.

Người đẹp Cộng hòa Dominica và Cộng hòa Czech thể hiện sự bức xúc với hệ thống bình chọn.

Trên trang cá nhân, Mariana Beckova bức xúc: "Cuộc thi công bằng ư? Tôi đã có điểm số cao nhất từ ban giám khảo, nhưng hàng nghìn người hâm mộ thậm chí không thể truy cập vào trang bình chọn. Nếu phiếu bầu của khán giả quyết định kết quả cuối, việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định phải là ưu tiên hàng đầu. Và khi họ biết rõ nó không hoạt động bình thường, lẽ ra phải hủy bỏ hoàn toàn phần bình chọn trong đêm chung kết. Tất nhiên rồi, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền thôi".

Người đẹp cho rằng mình không được đối xử công bằng. "Tôi đã biết MGI vốn là như vậy ngay từ đầu. Tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng lần này mọi thứ có thể khác. Người hâm mộ, bạn bè và gia đình tôi đã sẵn sàng bình chọn, nhưng rồi họ lại bị chặn. Đáng lẽ tôi phải lường trước điều đó mới đúng", cô chia sẻ.

Dù vậy, người đẹp sinh năm 2000 khẳng định sự thất vọng của cô không liên quan đến tân hoa hậu Vanessa Pulgarin. Mariana cho biết cô rất vui mừng trước chiến thắng của người bạn thân và tin rằng Vanessa hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu.

"Tôi hạnh phúc cho Vanessa. Cô ấy là lựa chọn của tôi và hoàn toàn xứng đáng chiến thắng. Những gì tôi chia sẻ không hề nhắm đến cô ấy", Mariana nhấn mạnh.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Yamilex Hernández cũng được đánh giá là thí sinh mạnh, nhưng cuối cùng phải dừng chân ở top 10. Sau chung kết, Yamilex Hernández bày tỏ bức xúc. Người đẹp nhắc tên giám khảo Omar Harfouch vì đã chấm điểm thấp cho cô.

Yamilex viết: "Gửi ông Omar Harfouch, điểm 7 của ông có thể khiến tôi không tiến vào top 5, và đó là quyền của ông với tư cách giám khảo. Gần đây ông nói không nhớ tôi là ai, tôi vẫn muốn được nhớ đến bởi hàng nghìn người ủng hộ trên khắp thế giới theo dõi hành trình của tôi, cũng như bởi sự ghi nhận công bằng dành cho những nỗ lực của tôi từ các giám khảo khác ngồi cạnh ông".

Cô chia sẻ thêm: "Tôi nhận được điểm 7 từ một giám khảo, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của cả một cộng đồng quốc tế. Giữa hai điều đó, tôi biết điều gì quan trọng hơn. Và vì chúng ta đang nói về sự ghi nhận, thật khó để lo lắng về việc bị lãng quên bởi một người có lượng người nghe hàng tháng trên Spotify còn ít hơn số người đã ủng hộ tôi trong suốt cuộc thi này. Có lẽ mỗi người đều có một nhóm khán giả riêng của mình".

Yamilex khẳng định cô rời cuộc thi với niềm tự hào và tư thế ngẩng cao đầu. "Không một điểm số nào có thể tước đi những gì tôi làm được, những ảnh hưởng mà tôi đã tạo ra hay tình yêu mà tôi đã nhận được", cô nói.

Trước phản ứng gay gắt của Yamilex, ông Omar đáp trả. "Những hành động gần đây của bạn cùng làn sóng tấn công mạng, bôi nhọ tôi chứng minh nhận định của tôi là đúng. Sau buổi phỏng vấn kín, tôi cảm nhận được sự hung hăng và thái độ thù địch từ bạn. Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay chỉ càng khẳng định ấn tượng ban đầu đó", ông viết.

Đại diện Peru gửi lời chúc mừng top 3 MGI All Stars 2026.

Ông Omar cũng khẳng định không có ác cảm nào với Cộng hòa Dominica. Ông nói đã cho một thí sinh khác đến từ Cộng hòa Dominica điểm 10, điều đó chứng minh sự khách quan và công bằng của ông.

"Tôi yêu cầu bạn ngay lập tức chấm dứt thù hận, kêu gọi người ủng hộ mình làm điều tương tự", ông viết.

Trong khi hai đại diện Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica thể hiện sự bức xúc thì đại diện Peru - Suheyn Cipriani giữ thái độ ôn hòa hơn. Cô cũng cho rằng kết quả chung kết xứng đáng.

"Tôi muốn nói rằng vị trí top 3 xứng đáng. Cả ba người phụ nữ nỗ lực hết mình và thể hiện những màn trình diễn xuất sắc trong suốt cuộc thi", Suheyn Cipriani viết.

Cô khẳng định: "Chúng ta phải hiểu rằng đôi khi chúng ta thắng hoặc thua. Hãy gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực và cùng nhau chúc mừng ba người phụ nữ xinh đẹp. Quan trọng nhất là tân hoa hậu của chúng ta, Vanessa Pulgarin. Chúc mừng bạn vì sự cống hiến, nỗ lực và hành trình đáng nhớ này".

Mùa giải MGI All Stars đầu tiên được xem là tìm được chủ nhân xứng đáng. Tuy nhiên, ồn ào sau cuộc thi tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Những bức xúc của thí sinh và khán giả toàn cầu về hệ thống bình chọn cuộc thi năm nay cho thấy sự công bằng, chuyên nghiệp ở các cuộc thi do ông Nawat tổ chức luôn là yếu tố gây tranh cãi.

Với việc đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026, Vanessa Pulgarin nhận đợt tiền thưởng đầu tiên trị giá 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) ngay sau đêm đăng quang. 50.000 USD còn lại sẽ được trao khi cô trở lại bảo vệ danh hiệu của mình ở mùa giải tiếp theo, bất kể kết quả cuộc thi ra sao.

Nếu đương kim hoa hậu tiếp tục giành chiến thắng lần nữa, khoản tiền thưởng bổ sung trị giá 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) sẽ được trao thêm. Ngoài ra, phần thưởng đặc biệt trị giá 1.000.000 USD (26 tỷ đồng) sẽ được trao nếu người đẹp Colombia đạt được thành tích 3 lần chiến thắng liên tiếp.