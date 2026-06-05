Chủ tịch Miss World đi xuyên Việt khảo sát địa điểm tổ chức Hoa hậu Thế giới

TPO - Bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World - đã có chuyến khảo sát địa điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hoa hậu Thế giới 2026 vào tháng 8.

Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi dự kiến quy tụ hơn 120 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới với hành trình kéo dài gần một tháng đi qua nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World - cùng đơn vị tổ chức phía Việt Nam là công ty Sen Vàng đã có chuyến khảo sát thực tế xuyên Việt nhằm đánh giá các địa điểm tiềm năng cho chuỗi hoạt động của cuộc thi.

Bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World - trong chuyến khảo sát địa điểm tổ chức Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam.

Trước đó, bà Julia Morley tặng học bổng cho học sinh ở TPHCM.

Hành trình đáng nhớ với hơn 120 hoa hậu

Sau buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra vào giữa tháng 5, chủ tịch Julia Morley cùng tổ chức Miss World trở lại Việt Nam tiến hành khảo sát các điểm đến trọng điểm trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu vào tháng 8.

Tháp tùng bà Julia Morley trong chuyến khảo sát là Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu Lê Phương Khánh Như, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc - Giám đốc vận hành Miss World 2026 tại Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam - bà Phạm Kim Dung - cho biết việc Miss World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam là dấu mốc đặc biệt. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị, từ địa điểm tổ chức, hậu cần đến trải nghiệm dành cho thí sinh và ban tổ chức, đều được nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo một mùa giải thành công, chuyên nghiệp và để lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

“Đây là chuyến khảo sát rất kỳ công để sắp xếp cho hành trình Miss World lần đầu tiên tại Việt Nam sau 75 năm. Chúng tôi mong muốn tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho hơn 120 hoa hậu trên toàn thế giới để khám phá những giá trị văn hóa, du lịch và con người Việt Nam, tôn vinh và khẳng định du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới”, bà chia sẻ.

Một tháng trải nghiệm văn hóa từ Bắc vào Nam

Tháp tùng bà Julia Morley trong chuyến khảo sát là Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu Lê Phương Khánh Như, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc - Giám đốc vận hành Miss World 2026 tại Việt Nam.

Trong chuyến khảo sát này, ba điểm đến đã được lựa chọn để đánh giá thực tế bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Thủ đô Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt khi được công bố là điểm dừng chân đầu tiên, nơi chào đón hơn 120 thí sinh, đánh dấu mốc khởi đầu cho hành trình kéo dài một tháng tại Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa, con người cùng những giá trị truyền thống đặc sắc.

Trong chuyến khảo sát tại Hà Nội, bên cạnh việc đánh giá các địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện, bà Julia Morley cùng các thành viên đã dành thời gian trải nghiệm các món ăn truyền thống như bánh mì, bánh cuốn, phở và tìm hiểu các câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt.

Rời thủ đô, chuyến khảo sát thực tế tiếp tục di chuyển đến thành phố cảng Hải Phòng. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Miss World, nổi bật nhất là show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF).

Ngoài ra, đoàn Miss World đã dành thời gian để khảo sát thực tế tại Nha Trang - thành phố biển quốc tế năng động và là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hệ thống hạ tầng, dịch vụ và các cụm tiện ích tại địa phương.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, những bãi biển nổi tiếng thế giới cùng kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, Nha Trang được kỳ vọng là bối cảnh ấn tượng cho các phần thi quan trọng, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho các đại diện nhan sắc toàn cầu.

Bằng việc chú trọng vào chiều sâu văn hóa và sự đồng bộ của hạ tầng, Miss World lần thứ 73 hứa hẹn mang đến mùa giải đáng nhớ, để lại dấu ấn về Việt Nam mến khách và chuyên nghiệp trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Dự kiến, hơn 120 đại diện nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam từ ngày 8/8 để tham gia hành trình Miss World lần thứ 73. Sau gần một tháng với chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa và các phần thi chính thức, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tại TPHCM.