Hà Nội: Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh khiến một phụ nữ tử vong

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh (Hà Nội) làm 1 người tử vong, xảy ra vào tháng 3/2026, Viện KSND Khu vực 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Sáu.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Ngày 6/6, theo nguồn tin của phóng viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, thường trú tại TP Hà Nội) - tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn làm chị L.T.T.T tử vong, xảy ra tại đường Nguyễn Chánh vào tháng 3/2026.

Ông Sáu bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Vũ Khoa (trú tại Hà Nội) - chồng nạn nhân L.T.T.T cho biết, gia đình đã nhận được cơ quan công an thông báo về việc khởi tố vụ án nêu trên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông Sáu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy.

Hậu quả làm một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị L.T.T.T (vợ ông Khoa) đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

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