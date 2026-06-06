Phát hiện 2 cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng

TPO - Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện, triệt phá 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Hermes, Gucci, Louis Vuitton (LV), Dior, Versace... với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng Thanh Dương Luxury trên đường Tầm Vu (phường Tân An, TP. Cần Thơ), do bà Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, phát hiện 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Burberry, Louis Vuitton (LV), Dior, Versace...

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng lớn hàng hóa giả các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm cùng số lượng lớn nguyên liệu, dấu khắc nhãn hiệu, cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất hàng giả; thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu, công cụ và máy móc bị tạm giữ tại cơ sở này ước khoảng 18 tỷ đồng.

Làm việc với công an, bà Huỳnh Phương Duy khai nhận, bắt đầu tổ chức sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu từ tháng 3/2025. Với vai trò chủ hộ kinh doanh, bà trực tiếp điều hành toàn bộ quy trình từ tìm nguồn nguyên liệu, mua sắm máy móc, thuê nhân công đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Để đối phó cơ quan chức năng, bà Duy chủ yếu sử dụng người thân, bạn bè quen biết tham gia sản xuất, mỗi người chỉ đảm nhận một công đoạn trong quy trình.

Theo cơ quan công an, các sản phẩm giả được quảng bá và tiêu thụ thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo. Mỗi đôi dép được bán với giá từ 600.000 đồng đến 2,2 triệu đồng.

Dép giả nhãn hiệu bị lực lượng chức năng thu giữ tại cửa hàng Thanh Dương Luxury.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Thanh Hiển Luxury trên đường Nguyễn Bình (phường Cái Khế), do Huỳnh Thanh Hiển (SN 2002) làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm thời trang gồm áo quần, túi xách, mũ... giả các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior. Tổng giá trị số hàng hóa bị thu giữ ước khoảng 14 tỷ đồng.

Qua làm việc, ông Hiển thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau đó, các sản phẩm được quảng cáo, rao bán trên Facebook, TikTok, Zalo và Shopee nhằm thu lợi bất chính.