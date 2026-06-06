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Xác minh vụ khiêng quan tài diễu phố, nhảy múa mừng sinh nhật

Tuấn Anh - Nhật Huy

TPO - Nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành trên đường phố, nhảy múa theo tiếng nhạc trong một buổi tiệc sinh nhật đang gây xôn xao dư luận.

Chiều 6/6, lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) cho biết, đã giao Công an phường xác minh clip nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố gây phản cảm, thu hút sự chú ý của dư luận.

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Hình ảnh nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Theo vị lãnh đạo phường Sóc Trăng, sau khi xác minh làm rõ, nếu vụ việc xảy ra trên địa bàn như phản ánh, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật cho một người được cho là chủ một trại hòm lớn trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong các video, nhiều người tham gia còn gọi đây là “đám giỗ năm thứ 3”.

Theo người dân, buổi tiệc được tổ chức vào ban đêm, với hệ thống âm thanh công suất lớn. Một nữ DJ ăn mặc gợi cảm biểu diễn nhạc trong khuôn viên trại hòm, nhiều người tụ tập nhảy múa theo.

Sau đó, nhóm dự sinh nhật mặc đồng phục kỳ quái đã khiêng một chiếc quan tài bên trong có người sống diễu hành trên đường phố. Trong lúc diễu hành, người trong quan tài bất ngờ bật dậy và hòa vào đám đông nhảy múa trong tiếng reo hò của những người xung quanh.

Sự việc khiến một phần lòng đường bị chiếm dụng. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, dùng điện thoại ghi hình và phát tán lên mạng xã hội.

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Nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu phố. Ảnh: MXH

Sau khi được đăng tải, các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi sử dụng quan tài để tổ chức hoạt động vui chơi, diễu hành nơi công cộng là phản cảm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự công cộng.

Tuấn Anh - Nhật Huy
#khiêng quan tài #diễu phố #xác minh vụ khiêng quan tài #Cần Thơ #Sóc Trăng

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