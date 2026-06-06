Quảng Ngãi: Người dân phát hiện quả bom nặng 230 kg

TPO - Trong lúc đi rừng, người dân thôn Tân Rát (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện một quả bom nặng 230 kg.

Ngày 6/6, UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã phối hợp với các lực lượng tại thôn Tân Rát tiến hành xử lý ban đầu một quả bom còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện.

Sau khi nhận tin báo, Ban CHQS xã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tuyên truyền, hướng dẫn người dân không tiếp cận khu vực có bom.

Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng quả bom.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82 (500 pound), loại bom đa dụng không điều khiển do Mỹ sản xuất.

Quả bom có trọng lượng khoảng 230 kg, dài khoảng 1,5 m (chứa khoảng 87 kg đến 192 kg thuốc nổ).

Quả bom có trọng lượng khoảng 230 kg.

Hiện Ban CHQS xã đã báo cáo cơ quan quân sự cấp trên để có phương án xử lý theo đúng quy định.

Theo chính quyền địa phương, việc phát hiện và xử lý kịp thời bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.