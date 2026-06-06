Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ngãi:

Người dân phát hiện quả bom nặng 230 kg

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Trong lúc đi rừng, người dân thôn Tân Rát (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện một quả bom nặng 230 kg.

Ngày 6/6, UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã phối hợp với các lực lượng tại thôn Tân Rát tiến hành xử lý ban đầu một quả bom còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện.

Sau khi nhận tin báo, Ban CHQS xã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tuyên truyền, hướng dẫn người dân không tiếp cận khu vực có bom.

2aoboqbclfl6ga6fabnfxumgtugiivqdbmuwbf0k-3935.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng quả bom.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82 (500 pound), loại bom đa dụng không điều khiển do Mỹ sản xuất.

Quả bom có trọng lượng khoảng 230 kg, dài khoảng 1,5 m (chứa khoảng 87 kg đến 192 kg thuốc nổ).

2aoboqbclfl6ga6fabnfxuvio1lrzjdzhifzjlyq.jpg
Quả bom có trọng lượng khoảng 230 kg.

Hiện Ban CHQS xã đã báo cáo cơ quan quân sự cấp trên để có phương án xử lý theo đúng quy định.

Theo chính quyền địa phương, việc phát hiện và xử lý kịp thời bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Phát hiện bom còn sót lại sau chiến tranh #Xử lý bom mìn an toàn #Quả bom MK82 của Mỹ #An ninh khu vực sau chiến tranh #Các hoạt động xử lý vật liệu nổ #bom chiến tranh #Quảng Ngãi #sót lại #an toàn #quân sự #phát hiện

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe