Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mở đường khai thác gỗ, ‘đụng’ phải bom khủng

Ngọc Văn

TPO - Trong lúc mở đường để chuẩn bị khai thác gỗ rừng keo tràm, người dân ở xã A Lưới 1, TP. Huế bất ngờ phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất. Lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82 còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 21/5, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) xác nhận, các đơn vị chức năng vừa xử lý an toàn một quả bom được người dân phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, Đội đa nhiệm NPA thuộc Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện vật thể nghi là bom trong lúc mở đường phục vụ khai thác gỗ keo tràm trong rừng.

bom-khung.jpg
Nhân viên Đội đa nhiệm NPA kiểm tra, xử lý quả bom "khủng" được phát hiện trong rừng keo tràm ở Huế. Ảnh: NPA

Vị trí phát hiện nằm trong khu rừng tràm rộng khoảng 2 ha, được trồng hơn 5 năm và chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch. Quả bom nằm sâu khoảng 1,2 m dưới mặt đất, chỉ lộ ra sau khi máy móc san gạt đất để mở đường.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng NPA xác định đây là bom MK82 - loại bom không quân có sức công phá lớn còn sót lại từ thời chiến tranh. Bom có chiều dài khoảng 1,7 mét, trọng lượng hàng trăm kilogam.

Qua kiểm tra kỹ thuật, phần ngòi nổ đầu của quả bom đã bị gãy, phía đuôi không lắp ngòi nổ.

Quả bom sau đó được vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung của NPA tại khu vực Trung Thạnh, phường Phong Dinh, TP. Huế để lưu giữ và xây dựng phương án hủy nổ theo quy định.

Được biết, khu vực miền núi A Lưới từng là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, nên nhiều vật liệu nổ còn sót lại vẫn thường được phát hiện trong quá trình sản xuất, trồng rừng, mở đường hoặc thi công công trình dân sinh.

Ngọc Văn
#bom sót lại sau chiến tranh #miền núi A Lưới Huế #khai thác gỗ #bom MK82 #người dân mở đường #xử lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe