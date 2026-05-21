Mở đường khai thác gỗ, ‘đụng’ phải bom khủng

TPO - Trong lúc mở đường để chuẩn bị khai thác gỗ rừng keo tràm, người dân ở xã A Lưới 1, TP. Huế bất ngờ phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất. Lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82 còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 21/5, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) xác nhận, các đơn vị chức năng vừa xử lý an toàn một quả bom được người dân phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, Đội đa nhiệm NPA thuộc Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện vật thể nghi là bom trong lúc mở đường phục vụ khai thác gỗ keo tràm trong rừng.

Nhân viên Đội đa nhiệm NPA kiểm tra, xử lý quả bom "khủng" được phát hiện trong rừng keo tràm ở Huế. Ảnh: NPA

Vị trí phát hiện nằm trong khu rừng tràm rộng khoảng 2 ha, được trồng hơn 5 năm và chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch. Quả bom nằm sâu khoảng 1,2 m dưới mặt đất, chỉ lộ ra sau khi máy móc san gạt đất để mở đường.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng NPA xác định đây là bom MK82 - loại bom không quân có sức công phá lớn còn sót lại từ thời chiến tranh. Bom có chiều dài khoảng 1,7 mét, trọng lượng hàng trăm kilogam.

Qua kiểm tra kỹ thuật, phần ngòi nổ đầu của quả bom đã bị gãy, phía đuôi không lắp ngòi nổ.

Quả bom sau đó được vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung của NPA tại khu vực Trung Thạnh, phường Phong Dinh, TP. Huế để lưu giữ và xây dựng phương án hủy nổ theo quy định.

Được biết, khu vực miền núi A Lưới từng là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, nên nhiều vật liệu nổ còn sót lại vẫn thường được phát hiện trong quá trình sản xuất, trồng rừng, mở đường hoặc thi công công trình dân sinh.