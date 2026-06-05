Hủy nổ 3 quả bom, một quả đạn pháo

TPO - Ba quả bom MK82 và một quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh vừa được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng di dời, hủy nổ thành công.

Ngày 5/6, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tổ chức hủy nổ thành công 3 quả bom MK82 và một quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

Ba quả bom MK82 và quả đạn pháo được người dân phát hiện trong quá trình làm rẫy, xây dựng nhà ở.

Trước đó, trong quá trình làm rẫy và đào móng xây dựng nhà, người dân đã phát hiện các vật thể nghi bom, đạn nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chuyên môn xác định đây là 3 quả bom MK82, mỗi quả nặng khoảng 230 kg, dài 1,54 m, đường kính 27 cm và chứa khoảng 44 kg thuốc nổ. Loại bom này có bán kính sát thương lên tới 600 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn nếu phát nổ.

Lực lượng chức năng vận chuyển bom đạn tới khu vực hủy nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bảo đảm an toàn hiện trường, đồng thời tổ chức di dời toàn bộ số bom, đạn ra khỏi khu dân cư.

Sáng 5/6, số bom, đạn trên được vận chuyển đến thao trường tổng hợp tại xã Quảng Phú để hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời số bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh đã góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố đáng tiếc tại khu vực dân cư.