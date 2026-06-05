Buộc tháo dỡ sân Pickleball ở Cà Mau

TPO - UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) vừa xử phạt một hộ kinh doanh 34 triệu đồng do tự ý chuyển hơn 1.300 m² đất nông nghiệp sang xây dựng sân Pickleball và buộc tháo dỡ công trình vi phạm trong 10 ngày.

Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu (Cà Mau) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, đối với bà N.T.H. (hộ kinh doanh, ngụ phường Bạc Liêu), với tổng số tiền 34 triệu đồng.

Công trình vi phạm của bà H vừa bị Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính.

Bà N.TH. bị phạt hành chính do tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước cho phép, với diện tích vi phạm hơn 1.360 m2 tại đường Trần Phú, phường Bạc Liêu.

Cụ thể, bà H. xây dựng cụm 5 sân pickleball có mái che, và các công trình phụ trợ liên quan trên đất nông nghiệp. Bà H. còn vi phạm khi dựng mái che bán cà phê trong phần đất giao thông (với diện tích 365 m2).

Ngoài phạt tiền, bà H. bị buộc phải phá dỡ công trình vi phạm để khôi phục lại tình trạng ban đầu ban đầu, buộc nộp lại tiền thu lợi bất chính từ vi phạm khoảng 780.000 đồng. Thời gian phá dỡ công trình vi phạm trong 10 ngày.