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Chỉ đạo mới về tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa

Tiền Lê

TPO - Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai rà soát, tính toán lại quy mô, phạm vi, sơ bộ tổng mức đầu tư về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Ngày 5/6, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tính toán phương án đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Thông báo số 247 ngày 28/5/2026 kết luận tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai rà soát, tính toán lại quy mô, phạm vi, sơ bộ tổng mức đầu tư.

Trong đó lưu ý các đoạn tuyến tránh đô thị đi trùng quy hoạch đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đã được đầu tư phân kỳ như tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Buôn Hồ, tuyến tránh Ea H’leo, tuyến tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Công văn nêu đến nay các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án đầu tư dự, vì vậy để có đầy đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức PPP, thời điểm đầu tư trước năm 2030, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẩn trương rà soát, tính toán để đề xuất phương án đầu tư dự án cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy định hiện hành.

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Đồ họa đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Trong khi đó, theo thông báo số 247 của Bộ Xây dựng, sau khi nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo cáo về phương án đề xuất đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, cùng ý kiến của lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị tham dự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất kiến nghị của các địa phương, tuyến đường bộ cao tốc trên có ý nghĩa 2 chính trị và vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, phát huy hiệu quả công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc nghiên cứu đầu tư và điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc này là cần thiết.

Dự án cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa được đề xuất là một bộ phận của tuyến Ngọc Hồi - Chơn Thành - Rạch Giá, thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Chiều dài toàn tuyến cao tốc khoảng 257 km, trong đó chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56 km, qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125 km và qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 7 km.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 tuyến cao tốc 4 làn xe, nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Điểm đầu tuyến tại Quốc lộ 19 (lý trình khoảng Km1+600); điểm cuối tuyến kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Dự kiến tiến độ triển khai tuyến cao tốc tối đa 4 năm, trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm, thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 3 năm. Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư theo hình thức PPP (trong đó, nhà đầu tư huy động 30% vốn, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%).

Tiền Lê
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