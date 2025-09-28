Liên tiếp cây xanh ngã đè bẹp ô tô trong mưa bão ở Đà Nẵng

TPO - Trong ngày 28/9, ít nhất đã có 2 vụ cây xanh ngã gãy đè trúng 2 ô tô của người dân ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Chiều 28/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhanh chóng dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh ngã đè trúng xe ô tô của người dân khi cơn bão số 10 áp sát bờ biển.

Chiếc ô tô bị cây đè trúng trong mưa gió.

Theo đó, lúc 13h55 phút cùng ngày Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận tin từ người dân về sự cố cây đổ ngã đè lên một xe ô tô đang đỗ tại ngã 3 đường Nguyễn Tư Giản - Mỹ An 9, phường Ngũ Hành Sơn. Đơn vị đã xuất một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng làm nhiệm vụ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định không có người bị nạn trong xe, chỉ huy cho tiến hành dùng máy cưa cắt cành cây, di chuyển cây xanh ngã đổ ra khỏi xe ô tô. Đồng thời, dọn dẹp hiện trường trả lại mặt đường cho xe lưu thông.

Trước đó, vào khoảng 6h50 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 cũng đã nhanh chóng cắt cây xanh ngã đổ lên một xe ô tô để giải cứu 6 người mặc kẹt.