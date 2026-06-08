Trái tim của người đàn ông 32 tuổi cứu bé trai đang cận kề 'cửa tử'

TPO - Sau nhiều tháng chống chọi với bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, bệnh nhi 13 tuổi đã được trao cơ hội sống mới nhờ ca ghép tim thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Trái tim hiến từ người đàn ông 32 tuổi chết não đã tạo nên hành trình hồi sinh đầy xúc động.

Ngày 8/6, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin về ca ghép tim đặc biệt được thực hiện thành công cho một bệnh nhi 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối. Ca ghép không chỉ đánh dấu thêm một thành công của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng mà còn là câu chuyện lay động về sự sống được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp.

Hội chữ thập đỏ và phòng Công tác xã hội Bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tri ân gia đình người bệnh

Người nhận là bé trai 13 tuổi đã nhiều tháng vật lộn với căn bệnh cơ tim giãn. Khoảng 6 tháng trước, em bắt đầu xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở ngày càng tăng và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Dù các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp điều trị chuyên sâu, trái tim của em vẫn tiếp tục suy yếu.

Theo các bác sĩ, bệnh cơ tim giãn khiến buồng tim giãn lớn, khả năng co bóp giảm nghiêm trọng, dẫn đến suy tim tiến triển. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhân Dân 115, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra. Anh N.P.M.N. (sinh năm 1994) được đưa vào bệnh viện cấp cứu sáng 2/6 trong tình trạng xuất huyết não lượng lớn. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, người bệnh không còn khả năng hồi phục.

Ê kíp bác sĩ các bệnh viện phối hợp thực hiện quy trình lấy tim hiến từ người hiến chết não tại Bệnh viện Nhân Dân 115

Giữa thời khắc đau đớn nhất khi phải đối diện với sự mất mát của người thân, gia đình anh N. đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng để cứu sống những người bệnh khác đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội được sống.

Từ thông tin do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chuyển đến, một cuộc chạy đua với thời gian lập tức được kích hoạt. Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược trực tiếp chỉ đạo quy trình ghép tim khẩn cấp. Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 sang Bệnh viện Đại học Y Dược để chuẩn bị phẫu thuật. Cùng lúc đó, ê-kíp ghép tim của bệnh viện nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Nhân Dân 115 để tiếp nhận trái tim hiến tặng.

Trái tim người hiến được hỏa tốc chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược thực hiện cuộc ghép

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, Trưởng ê-kíp ghép tim và là phẫu thuật viên chính cho biết, đây là trường hợp suy tim giai đoạn cuối với chỉ định ghép tim tuyệt đối. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia cùng công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trước ghép đã góp phần quyết định thành công của ca phẫu thuật.

Một trong những yếu tố thuận lợi đặc biệt của ca ghép lần này là khoảng cách địa lý gần giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Điều đó giúp rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của tạng ghép, bảo đảm chất lượng quả tim và nâng cao độ an toàn cho người nhận.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc ghép tim cho bệnh nhi, giúp cậu bé vượt qua nguy kịch

Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng mổ, khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến. Trái tim mới bắt đầu đập trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực cậu bé 13 tuổi. Đó không chỉ là nhịp đập của một cơ quan vừa được ghép thành công mà còn là tín hiệu của sự hồi sinh sau chuỗi ngày dài ở ranh giới sinh tử. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực sau ghép. Các chỉ số sinh hiệu ổn định và ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan.

Đặc biệt, nghĩa cử của thân nhân người hiến không chỉ cứu sống riêng bệnh nhi này. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115, sau khi người bệnh được xác định chết não, các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và các đơn vị liên quan đã phối hợp thực hiện thành công ca lấy mô, tạng theo đúng quy trình. Ngay trong đêm, hai quả thận từ người hiến cũng đã được ghép thành công cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Dân 115.