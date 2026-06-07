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Thái Nguyên: Hơn 500 người đồng diễn Yoga

Thanh Hiếu

TPO - Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 tại Thái Nguyên đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, ví như nghi thức thắp lửa truyền thống Yoga, thực hành giao thức Yoga Ấn Độ. Đặc biệt là màn đồng diễn Yoga với sự tham gia của hơn 500 người thuộc hơn 20 câu lạc bộ Yoga.

Ngày 7/6, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.

Yoga không chỉ là một hình thức luyện tập thể chất mà còn là một lối sống giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của người dân. Việc lan tỏa Yoga cũng chính là góp phần xây dựng những cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Năm 2014, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga.

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Hơn 500 người đồng diễn Yoga tại Thái Nguyên ngày 7/6

Tại tỉnh Thái Nguyên, phong trào tập luyện Yoga đã và đang phát triển mạnh, thu hút khoảng 10.000 người ở nhiều độ tuổi tham gia.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, ví như nghi thức thắp lửa truyền thống Yoga, thực hành giao thức Yoga Ấn Độ. Đặc biệt là màn đồng diễn Yoga quy mô lớn với sự tham gia của hơn 500 người thuộc hơn 20 câu lạc bộ Yoga trong và ngoài tỉnh.

Ban Tổ chức mong muốn thông qua chương trình sẽ lan tỏa những lợi ích của Yoga đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần kết nối cộng đồng nhân dân.

Thanh Hiếu
#Yoga #Đồng diễn #Thái Nguyên

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