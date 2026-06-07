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Thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan chuyển 'thông điệp đặc biệt' tới Lãnh tụ tối cao Iran

Quỳnh Như

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã mang theo một "thông điệp đặc biệt" tới Iran để gửi tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh Islamabad đẩy mạnh vai trò trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Iran Eskandar Momeni hôm thứ Bảy (6/7), Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết mục đích chuyến thăm của ông tới Iran lần này bao gồm việc trao bức thư từ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, đồng thời nhấn mạnh nội dung thông điệp tập trung vào "tình hình hiện tại".

"Tôi nghĩ đây là một thông điệp quan trọng. Tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và đi đến kết quả tốt đẹp", ông nói thêm.

Quan chức Pakistan bày tỏ kỳ vọng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ sớm được giải quyết thông qua các nỗ lực ngoại giao của Islamabad, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng.

"Iran và Pakistan có mối quan hệ anh em", ông Naqvi khẳng định.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni tại Tehran. Nguồn: Reuters

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi vì những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hiện nay.

Về phía Iran, Bộ trưởng Nội vụ Momeni bày tỏ sự đánh giá cao vai trò tích cực của Pakistan trong các nỗ lực hòa giải nhằm giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Ông mô tả Pakistan là một quốc gia thân thiện, anh em và láng giềng với Iran, nơi có mối quan hệ sâu sắc về tôn giáo, văn hóa và lịch sử.

Chuyến thăm lần này của ông Naqvi diễn ra trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao mà Islamabad đang theo đuổi nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ. Trong thời gian ở Tehran, ông dự kiến có các cuộc gặp với nhiều quan chức cấp cao Iran, trong đó có Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Trước khi khởi hành đến Tehran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã có làm việc với Thủ tướng Shehbaz Sharif để nhận chỉ đạo liên quan đến tiến trình đối thoại giữa Tehran và Washington.

Chỉ vài ngày trước chuyến thăm, ông Naqvi cũng đã hai lần hội đàm với người đồng cấp Iran bên lề hội nghị quốc tế tại Kyrgyzstan. Theo các nguồn tin Pakistan, ông mang tới Tehran một số đề xuất ngoại giao mới nhằm tháo gỡ bế tắc hiện nay và hướng tới một thỏa thuận tạm thời giữa Iran và Mỹ.

Đáng chú ý, đây là chuyến công du Tehran thứ ba của ông Naqvi kể từ giữa tháng 5, phản ánh mức độ tích cực của Islamabad trong các nỗ lực trung gian.

Trong những tháng gần đây, Pakistan nổi lên như một kênh trung gian quan trọng giữa Tehran và Washington. Islamabad từng góp phần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và đăng cai vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên hồi tháng 4. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc khi đó chưa đạt được đột phá đáng kể khi vẫn tồn tại nhiều khác biệt trong lập trường của các bên.

Quỳnh Như
Press TV
#Pakistan #Iran #Mỹ #đối thoại #ngoại giao #Lãnh tụ tối cao #căng thẳng #đàm phán #hoà bình #trung gian hoà giải

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