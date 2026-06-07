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Xe khách tông xe đầu kéo trên cao tốc, nhiều người bị thương

Thái Lâm

TPO - Một xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều, khiến nhiều hành khách bị thương.

Khoảng 2h30 ngày 7/6, xe khách giường nằm BKS 50F-040.xx do tài xế N.H.T. (SN 1977, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo hướng Phan Thiết - Đồng Nai. Khi đến Km30, phương tiện bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo do tài xế L.S.H. (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

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Phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị bẹp dúm, nhiều bộ phận biến dạng. Rất may, vụ tai nạn không có trường hợp tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân để cấp cứu và sơ cứu ban đầu. Một số trường hợp sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp tục điều trị.

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Hàng chục người bị thương được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - Cục Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân cho biết, có 7 nạn nhân được tiếp nhận với nhiều mức độ chấn thương khác nhau, từ xây xát nhẹ đến bị thương cần theo dõi chuyên sâu.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu kéo phương tiện gặp nạn rời khỏi hiện trường, khôi phục lưu thông trên tuyến cao tốc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#xe khách #tai nạn cao tốc #xe đầu kéo #Lâm Đồng #cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây #nhiều người bị thương

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