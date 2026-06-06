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Vụ xe đầu kéo va chạm xe công nông: Thêm 1 người tử vong

Thái Lâm

TPO - Liên quan vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe công nông ở tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã tiếp nhận 3 nạn nhân. Trong đó, tài xế xe đầu kéo tử vong trước khi nhập viện, 2 người khác đang được điều trị.

Chiều 6/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hữu Đ. (SN 1972, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - tài xế xe đầu kéo trong vụ va chạm xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng tử vong trước khi nhập viện.

Theo đó, vào khoảng 10h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 3 nạn nhân. Trong đó, bệnh nhân Đ. được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở và toàn thân tím tái. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Ngoài ra, bệnh viện đang điều trị cho 2 nạn nhân khác bị đa chấn thương liên quan vụ tai nạn.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 7h35 ngày 6/6, tại Km1801+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng), xe container biển số 47H-040.88 kéo theo rơ-moóc 47RM-005.98 do ông Nguyễn Hữu Đ. điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe công nông không gắn biển kiểm soát do anh Y S. Ê Ban (SN 1994, trú xã Cư Jút) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở thêm 4 người.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 phương tiện lao vào lề đường. Hậu quả, anh Ê Ban tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Y M. B. (SN 2002, trú tỉnh Đắk Lắk) và cháu Y H. P. (SN 2016, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau đó.

Hai nạn nhân bị thương đang tiếp tục điều trị gồm ông Y W. K'Nul (SN 1958) và cháu Y C. Ê Ban (SN 2021, cùng trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng). Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lâm
#xe đầu kéo #xe công nông #tai nạn giao thông #Lâm Đồng #4 người tử vong #điều tra vụ tai nạn

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