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Thế giới

Doanh nhân Nga nói Mỹ hưởng lợi từ việc đóng cửa eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Giám đốc điều hành Igor Sechin của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft cho biết, các công ty năng lượng Mỹ là những người hưởng lợi chính từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Và Washington đang cố gắng thay đổi những yếu tố cơ bản của thị trường năng lượng toàn cầu để phù hợp với lợi ích của mình.

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Giám đốc điều hành Rosneft - Igor Sechin. (Ảnh: Tass)

Iran đã phong toả eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới và các mặt hàng thiết yếu khác - sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2. Sau đó, Mỹ quyết định áp lệnh phong toả các cảng của Iran.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều năm, làm gia tăng lạm phát, suy yếu tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Sechin - Giám đốc điều hành Rosneft - cho biết: “Việc đóng cửa eo biển Hormuz là một nỗ lực nhằm định hình lại các quy định thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển bị Mỹ phong toả để nhằm vào Iran, nhưng lệnh phong toả lại phản tác dụng đối với toàn thế giới. Rủi ro chiến lược đã bị đánh giá thấp”, ông Sechin nói.

“Tất nhiên, những người hưởng lợi chính là các công ty Mỹ. Họ không còn bị cạnh tranh và có thể bán dầu với giá cao. Xuất khẩu hydrocarbon của Mỹ đang phá vỡ mọi kỷ lục”, ông nói thêm.

Ông cảnh báo, rằng sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, các tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng khác, như eo biển Malacca, Bab El Mandeb và Gibraltar cũng có nguy cơ bị gián đoạn.

Theo ông Sechin, giá dầu toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 100 USD/thùng nếu các hạn chế mới đối với dầu của Nga được áp dụng, và có thể vượt quá 250 USD/thùng.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 (SPIEF-2026) diễn ra từ ngày 3 đến 6/6. Năm nay, sự kiện được tổ chức với chủ đề “Đối thoại thực dụng: Con đường hướng tới một tương lai ổn định”. Ả-rập Xê-út là quốc gia khách mời của SPIEF. Chương trình diễn đàn tập trung vào việc định hình một mô hình phát triển toàn cầu mới trong bối cảnh biến đổi liên tục của nền kinh tế thế giới.

Minh Hạnh
Tass, Reuters
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #Nga #phong toả Iran #xuất khẩu dầu mỏ #giá xăng dầu

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