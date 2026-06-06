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Lốc xoáy kèm mưa lớn làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng khiến hơn 50 tấn sầu riêng tại địa phương này rụng xuống đất, hàng chục cây bị bật gốc và gãy đổ.

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chiều 5/6, mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2, gây thiệt hại nặng cho nhiều vườn sầu riêng đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Theo người dân địa phương, cơn mưa kéo dài hơn một giờ, trong khi lốc xoáy chỉ diễn ra khoảng 15 phút nhưng sức tàn phá rất lớn. Qua thống kê ban đầu, trên địa bàn xã Đạ Huoai 2 có hơn 50 tấn sầu riêng bị rụng, hàng chục cây sầu riêng bị bật gốc và gãy đổ. Gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ thiệt hại nặng.

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Nhiều cây sầu riêng đang thời kỳ kinh doanh bị bật gốc, gãy đổ sau trận lốc xoáy.

Gia đình ông Lại Văn Viễn, trú thôn 1 là một trong những hộ chịu thiệt hại lớn nhất khi hơn 20 tấn sầu riêng rụng xuống đất, 8 cây sầu riêng trên 10 năm tuổi bị gãy đổ. Hộ ông Nguyễn Tấn Dư cũng mất gần 10 tấn trái và có 23 cây sầu riêng đang thời kỳ kinh doanh bị quật ngã.

Tại thôn 2, các hộ ông Nguyễn Quang Vinh, Trương Công Bình, Đinh Văn Tới và Nguyễn Minh Hồng Điệp đều bị rụng từ 5-6 tấn sầu riêng. Nhiều cây sầu riêng lâu năm của các hộ ông Bình và ông Tới cũng bị gãy đổ sau trận lốc. Ngoài các trường hợp thiệt hại nặng, hơn 20 hộ dân khác cũng ghi nhận tình trạng rụng trái với khối lượng từ vài tạ đến hàng tấn.

Lãnh UBND xã Đạ Huoai 2 cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng chức năng xuống hiện trường thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân thu dọn vườn cây, đồng thời triển khai các biện pháp phòng tránh dông lốc trong giai đoạn chuyển mùa. UBND xã đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xem xét hỗ trợ kinh phí, giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Sau hợp nhất, xã Đạ Huoai 2 là 'trái tim' của thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng với diện tích hơn 3.400ha. Phần lớn diện tích đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và nhiều vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu.

Thái Lâm
#lốc xoáy #sầu riêng #Lâm Đồng #thiệt hại #50 tấn sầu riêng

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