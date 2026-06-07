Cận cảnh Công viên Lê Thị Riêng - nơi nghi có mộ liệt sĩ hy sinh năm Mậu Thân 1968

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Theo kế hoạch về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đặt mục tiêu từ giữa tháng 5/2026 đến tháng 7/2027 sẽ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ sau khi đã thực hiện xác định bằng phương pháp thực chứng và số hài cốt liệt sĩ tiếp tục tìm kiếm, quy tập được.

Đồng thời tiến hành số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.