Tìm kiếm, quy tập hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong giai đoạn 2021-2025, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ với hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở Campuchia hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ và trong nước hơn 480 hài cốt liệt sĩ.

Sáng 18/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 169 ngày 29/12/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 – 2025.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 169, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện trên các mặt, đúng, đủ các tiêu chuẩn, chế độ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội đúng tiêu chuẩn, thủ tục nguyên tắc tài chính; triển khai chính sách khen thưởng, đề bạt nâng lương, quân hàm đúng quy định; quan tâm chế độ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, biển, đảo, quốc tế.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Tiến

Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị, địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà trên 50.000 lượt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, số tiền trên 50 tỷ đồng. Thăm, tặng quà các ngày lễ, tết trên 28.000 lượt đối tượng chính sách, số tiền gần 130 tỷ đồng.

Cấp tiền an dưỡng cho trên 14.600 lượt cán bộ Quân đội nghỉ hưu và giải quyết chế độ nghỉ dưỡng tại gia đình đối với 2.191 trường hợp, số tiền trên 50 tỷ đồng; cấp tiền báo; trợ cấp hằng quý đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo đầy đủ theo quy định...

5 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã hỗ trợ xây tặng hơn 4.400 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, tham gia xây dựng, xóa hơn 400 nhà tạm, nhà dột nát…; thường xuyên thăm, tặng quà, hỗ trợ thăm hỏi gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm tốt hơn, hậu phương gia đình ổn định.

Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu và các tỉnh, thành phố thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị, Hội Cựu chiến binh trong nước và cựu binh nước ngoài thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ...

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các cấp trong Quân đội nỗ lực thực hiện. Ảnh: Lê Tiến

Kết quả, giai đoạn 2021-2025, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ với hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở Campuchia hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ và trong nước hơn 480 hài cốt liệt sĩ); góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn và củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu, biểu dương những kết quả đạt được, sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu, tinh thần “tự lực, tự cường”, sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện Chỉ thị 169 và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thời gian qua.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính sách các cấp chủ động xây dựng các giải pháp thực hiện Chỉ thị 169 phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; gắn công tác chính sách với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác dân vận và xây dựng cơ sở chính trị trên từng địa bàn; tập trung giải quyết các tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh.

Xác định việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, do đó các cơ quan, đơn vị phải thực hiện với trách nhiệm tri ân lớn lao nhất.