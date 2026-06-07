Mỹ bí mật dẫn đường cho hơn 100 tàu thương mại vượt eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Iran

TPO - Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và các cuộc đàm phán hòa giải rơi vào bế tắc, quân đội Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Theo New York Times (NYT), các lực lượng quân sự Mỹ đã hỗ trợ điều phối việc di chuyển an toàn cho hơn 100 tàu thương mại qua eo biển Hormuz trong tháng 5. Việc đi lại qua tuyến đường thủy này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với tàu thuyền trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa giải giữa Mỹ và Iran đang bị đình trệ.

Hàng trăm con tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trước đó, NYT từng đưa tin Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã hỗ trợ khoảng 70 tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Phần lớn các tàu được yêu cầu tắt thiết bị phát tín hiệu định vị trong quá trình di chuyển nhằm hạn chế nguy cơ bị theo dõi.

Eo biển Hormuz là một tuyến đường hàng hải hẹp nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, có tầm quan trọng chiến lược đáng kể vì khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và khoảng 25% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu đi qua đây. Về cơ bản, nó đóng vai trò như một huyết mạch năng lượng của nền kinh tế toàn cầu.

Cách thức Mỹ dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Theo Telegraph, Mỹ đã triển khai các trực thăng quân sự từ bờ biển Oman để hướng dẫn tàu thương mại vượt qua eo biển Hormuz. Các tàu thường di chuyển trong điều kiện hạn chế ánh sáng, tắt hệ thống nhận dạng tự động và hoạt động với tốc độ chậm nhằm giảm khả năng bị radar hoặc lực lượng tuần tra Iran phát hiện.

Ông Bryan Clark, chuyên gia cấp cao tại Viện Hudson và cựu chỉ huy Hải quân Mỹ cho biết, quân đội Mỹ hiện bảo đảm quyền đi lại cho tối đa bốn tàu thương mại mỗi ngày, đồng thời liên tục đánh giá các mối đe dọa có thể xuất phát từ phía Iran.

Theo ông Clark, Washington đang áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt hơn thay vì triển khai các đội hộ tống hải quân quy mô lớn. Một chiến dịch hộ tống toàn diện sẽ đòi hỏi các tàu khu trục luân phiên hoạt động, tương đương phần lớn lực lượng tàu chiến mặt nước mà Mỹ đang duy trì tại Trung Đông.

"Một đội hộ tống toàn diện đòi hỏi phải đưa các tàu quân sự ra đó và để chúng đóng vai trò như vệ sĩ cho các tàu vận tải. Và đó là ranh giới mà Mỹ không muốn vượt qua", ông Clark lưu ý.

Việc duy trì hệ thống tàu thuyền như vậy sẽ đòi hỏi nguồn lực quân sự đáng kể, về cơ bản sẽ tiêu tốn toàn bộ lực lượng tàu chiến mặt nước mà hải quân Mỹ có ở Trung Đông.

Thay vào đó, Mỹ tận dụng ưu thế của trực thăng quân sự để giám sát từ trên cao, phát hiện sớm các mối đe dọa từ tàu thuyền hoặc máy bay không người lái (UAV). Các trực thăng này cũng có khả năng đánh chặn UAV nếu cần thiết.

Ngoài ra, Washington được cho là đã thiết lập các giao thức liên lạc bí mật - có thể cung cấp thiết bị vô tuyến cho một số tàu thương mại nhằm ngăn chặn nguy cơ bị nghe lén. Các tàu khi đi qua Hormuz thường bám sát bờ biển Oman, tránh xa vùng biển Iran và các khu vực có nguy cơ xuất hiện thủy lôi.