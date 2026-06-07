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Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước khi đón mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (7/6) là ngày nắng nóng nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai, nền nhiệt giảm 1-2 độ, từ chiều tối mai, miền Bắc đón mưa lớn.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo ngày mai (8/6), nắng nóng chỉ còn ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Từ chiều tối mai, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài.

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miền Bắc nắng nóng gay gắt trong hôm nay (7/6).

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo ngày mai, miền Trung tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt. Từ 9/6, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt, riêng khu vực Thanh Hoá - Nghệ An từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #mưa dông

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