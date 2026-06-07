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Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc

Ngọc Ánh

TPO - Nghệ sĩ hài Lê Giang bức xúc vì bị hiểu lầm có mâu thuẫn với ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Không ít tài khoản mạng xã hội đã tràn vào trang cá nhân của nữ nghệ sĩ và để lại bình luận khiếm nhã.

Ồn ào xoay quanh MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP chưa hạ nhiệt khi các bên liên quan tiếp tục có những bài viết chia sẻ thông tin và cập nhật hướng xử lý trên mạng xã hội.

Không chỉ đơn vị sản xuất MV, nghệ sĩ thị giác Lê Giang cũng vướng vào tranh cãi và bị nhiều người công kích, cho rằng cô lợi dụng danh tiếng của Sơn Tùng M-TP.

Giữa lúc cư dân mạng bàn tán sôi nổi về vụ việc, không ít tài khoản mạng xã hội do hiểu nhầm đã tràn vào trang cá nhân của nghệ sĩ hài Lê Giang và để lại những bình luận khiếm nhã.

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Diễn viên Lê Giang trùng tên với nghệ sĩ thị giác trong vụ ồn ào với đơn vị sản xuất MV Come My Way.

Trong livestream trên TikTok ngày 6/6, diễn viên Lê Giang bức xúc vì vướng phải những ồn ào không đáng có. Nữ nghệ sĩ cho biết khán giả đã nhầm lẫn chị và nghệ sĩ thị giác Lê Giang do trùng tên, đồng thời khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao những ngày qua.

“Lê Giang này không động chạm gì đến ai, bao nhiêu người hiểu lầm. Hãy để tôi yên. Tôi ở nhà ăn cơm mà cũng bị chửi. Còn Sơn Tùng tính tình dễ thương, luôn lễ phép chào hỏi tôi", nữ nghệ sĩ nói.

Lê Giang cũng cho biết đã cố gắng giải thích nhưng nhiều cư dân mạng vẫn không tin. Nữ nghệ sĩ nhờ người dùng mạng xã hội lan tỏa nội dung video để tránh nhầm lẫn.

Video đính chính của diễn viên Lê Giang đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc hiểu lầm dẫn đến hậu quả tai hại.

Vì vậy, cộng đồng mạng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi bình luận về cá nhân, tránh những trường hợp hiểu lầm không đáng có.

Ồn ào xoay quanh MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP nổ ra ngày 2/6, khi Hanoi Grapevine đăng bài đối chiếu phân cảnh ở cuối MV với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) do nghệ sĩ Lê Giang thực hiện năm 2017.

Bài viết chỉ ra nhiều điểm tương đồng về các mảng phù điêu vôi hóa, cấu trúc kiến trúc đổ vỡ quanh chân cột và cảm hứng từ không gian đình làng Bắc Bộ, làm dấy lên nghi vấn ê-kíp MV đã sử dụng chất liệu sáng tạo từ tác phẩm gốc mà chưa được cho phép hoặc ghi nhận phù hợp.

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Nghệ sĩ thị giác Lê Giang chịu cú sốc và tổn thương tinh thần sau sự việc.

Sáng 5/6, nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho biết bị tổn thương tinh thần nặng nề khi biết tác phẩm tâm huyết đã bị chiếm dụng một cách công khai, đồng thời thất vọng với cách phản hồi, xử lý tình huống của nhóm thực hiện MV.

Tối cùng ngày, Antiantiart - đơn vị tham gia sản xuất và điều phối dự án MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP - lên tiếng khẳng định là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến dự án.

Đơn vị này cho biết đã trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ và đang tiếp tục làm việc với mong muốn nhận được những phản hồi tích cực.

Ngọc Ánh
#Lê Giang #Sơn Tùng M-TP #MV Come My Way #tranh cãi #hiểu lầm #bảo vệ danh tiếng

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