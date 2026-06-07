Mỹ tính sử dụng tài sản Iran để tái thiết cho các đồng minh vùng Vịnh

TPO - Chính phủ Mỹ sẽ tìm cách chuyển hướng sử dụng tài sản của Iran để hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh tái thiết và khắc phục thiệt hại trong tương lai do các cuộc tấn công của Iran gây ra, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Hình ảnh hai cố lãnh tụ tối cao Iran trên quảng trường ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra sau khi Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain.

Nguồn tin cho biết thêm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo nhóm chuyên trách đánh giá những thiệt hại mà Iran đã gây ra cho các đồng minh vùng Vịnh. Washington cũng đang cân nhắc sử dụng tài sản của Iran để chi trả cho các hoạt động sửa chữa và khôi phục này.

Trước đó, ông Mohsen Rezaei - cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, trả lời trong cuộc phỏng vấn CNN rằng thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Mỹ giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Nguồn tin không nêu rõ loại tài sản nào đang được Bộ Tài chính Mỹ xem xét. Ngôn từ được sử dụng để mô tả các biện pháp mới cho thấy phạm vi áp dụng có thể không chỉ giới hạn ở tài sản bị đóng băng.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình dường như đang rơi vào bế tắc, dù một bộ trưởng của Pakistan vừa tới Tehran, mang theo bức thư gửi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, hãng thông tấn ISNA đưa tin.

Việc Mỹ đe dọa chuyển hướng sử dụng tài sản của Iran có thể trở thành nhân tố mới gây thêm căng thẳng cho lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Washington và Tehran. Trong 2 ngày cuối tuần, 2 bên tiếp tục thực hiện các cuộc không kích và đáp trả quân sự.

Rạng sáng 7/6, quân đội Mỹ tấn công các trạm radar ven biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, sau khi bắn hạ các máy bay không người lái mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho là đe dọa hoạt động hàng hải trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã đáp trả bằng đợt tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Quân đội Kuwait cho biết đã đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo bay qua các khu dân cư, gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Tại Bahrain, còi báo động vang lên và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Cả Kuwait và Bahrain đều lên án các cuộc tấn công.

Sau đó, Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở cả Kuwait và Bahrain. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cho biết 6 tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu.

Tehran muốn được lấy lại hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ của họ, được miễn trừ một số lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu thô, chấm dứt phong tỏa các cảng biển và kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán chủ yếu theo hình thức gián tiếp, nhằm đạt được thỏa thuận tạm thời để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng. Những vấn đề phức tạp hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, sẽ được để lại cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa đạt được đột phá khi liên tục xảy ra các cuộc đụng độ lẻ tẻ.

Bức thư đặc biệt

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức Iran, trong đó có Ngoại trưởng Abbas Araqchi. Theo ISNA, ông Naqvi mang theo “bức thư đặc biệt” từ Tổng tham mưu trưởng quân đội và Thủ tướng Pakistan gửi tới ông Khamenei.

Iran đặt điều kiện rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ cũng phải bao gồm lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Li-băng.

Chuyến thăm bất ngờ này thu hút sự chú ý, trong bối cảnh Washington và các nhà lãnh đạo Li-băng đều khẳng định các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Li-băng phải tách biệt khỏi tiến trình đàm phán Mỹ-Iran do Pakistan làm trung gian.