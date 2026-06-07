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Thế giới

Triều Tiên tái khẳng định vị thế hạt nhân

Bình Giang

TPO - Bà Kim Yo Jong - em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, vừa tuyên bố nước này sẽ không bao giờ từ bỏ vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7/6.

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Bà Kim Yo Jong - em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra 1 ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên. Ông Tập dự kiến đến Bình Nhưỡng vào ngày 8/6 để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau gần 7 năm, trong bối cảnh Bắc Kinh có thể đang muốn củng cố quan hệ với đồng minh hiệp ước chính thức duy nhất của mình.

Bà Kim Yo Jong nói tuyên bố của Mỹ, rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp vào tháng 5 vừa qua là “không đúng sự thật”, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng “nắm rõ nhất” các thông tin liên quan đến vấn đề này.

“Chính sách liên tục tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân để tự vệ, như nguyên thủ quốc gia đã tuyên bố, là kết luận cuối cùng và không thể đảo ngược, phải được thực hiện vô điều kiện”, bà Kim Yo Jong nói.

Đầu tuần này, Triều Tiên công bố một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Trong chuyến thị sát cơ sở mới, ông Kim Jong Un chỉ đạo mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước theo cấp số nhân.

Các nhà phân tích nhận định việc công bố cơ sở làm giàu uranium mới dường như nhằm củng cố vị thế và quan điểm của Bình Nhưỡng trước cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên, đồng thời tạo cơ sở để lý giải việc đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực hạt nhân.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, ông Kim Jong Un cũng đã thị sát 1 nhà máy sản xuất vũ khí lớn và chỉ thị nâng công suất sản xuất tên lửa của nước này lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới.

Bình Giang
Theo Reuters
#Triều Tiên #Hạt nhân #Bán đảo Triều Tiên #Tập Cận Bình #Kim Jong Un

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