Giáo hoàng Leo được 500.000 chào đón ở Tây Ban Nha

TPO - Cuối tuần này, người dân Tây Ban Nha đổ ra đường chào đón Giáo hoàng Leo XIV. Rất nhiều trong số khoảng 500.000 người là thanh niên. Họ reo hò "Đây là tuổi trẻ của giáo hoàng", trong buổi cầu nguyện náo nhiệt tại thủ đô Madrid.

Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha chào đón Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: AP)

Trong chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng sau 15 năm, Giáo hoàng Leo kêu gọi Tây Ban Nha ngừng thổi bùng ngọn lửa chia rẽ, vào thời điểm chính phủ do đảng Xã hội lãnh đạo đang trải qua biến động chính trị và Giáo hội Công giáo đang đối mặt với khủng hoảng uy tín.

Vị giáo hoàng người Mỹ đã đến Tây Ban Nha hàng chục lần khi còn là linh mục, nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới quốc gia này sau 15 năm. Người dân Tây Ban Nha đã đổ ra đường chào đón Giáo hoàng Leo rất đông, với ước tính khoảng 500.000 người. Nhiều người trong số họ là người trẻ, họ reo hò "Đây là tuổi trẻ của giáo hoàng" trong buổi cầu nguyện náo nhiệt vào buổi tối 6/6 trên quảng trường Plaza de Lima ở thủ đô Madrid.

Chuyến thăm của Giáo hoàng Leo được coi là sự quan tâm trở lại của giáo hoàng đối với cội nguồn Kitô giáo ở châu Âu, sau khi Đức Giáo hoàng Francis phần lớn tránh xa các trung tâm Kitô giáo truyền thống để tập trung vào các cộng đồng Công giáo nhỏ hơn ở xa hơn.

Giáo hoàng Leo dường như muốn mang thông điệp hòa bình, đoàn kết và phẩm giá con người đến lục địa đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề di cư, xung đột Nga - Ukraine và nỗi lo lắng về trí tuệ nhân tạo.

Giáo hoàng bắt đầu chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới Tây Ban Nha từ thủ đô Madrid, nơi ông được Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia cùng Thủ tướng Pedro Sánchez chào đón tại sân bay. Trong chuyến đi, Giáo hoàng Leo nói với các phóng viên, rằng ông đặc biệt vui mừng về sự thức tỉnh tâm linh trong giới trẻ ở đất nước từng theo đạo Công giáo nhưng nay đã thế tục hóa.

Trong bài phát biểu chào mừng, Giáo hoàng Leo kêu gọi người Tây Ban Nha, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị, hãy gạt bỏ tranh cãi gay gắt và đầu tư vào việc giáo dục giới trẻ, để họ trân trọng sự đa dạng.

Ông bày tỏ mong muốn vị thế Tây Ban Nha ở trung tâm châu Âu Kitô trở thành hình mẫu cho phần còn lại của lục địa, đồng thời nhắc lại quá khứ 800 năm dưới sự cai trị của người Moor, khi các thành phố như Toledo và Córdoba trở thành "trung tâm đối thoại giữa các ngôn ngữ, tôn giáo và tri thức".

"Vì tình yêu chân lý, tôi kêu gọi mọi người hãy gạt bỏ những câu chuyện gây chia rẽ và phân cực về thực tại và lịch sử xã hội của các bạn", Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo được chào đón nồng nhiệt ở Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Người Tây Ban Nha ngày càng bị chia rẽ về các vấn đề như nhập cư, nữ quyền và tham nhũng chính trị. Trong lịch sử, Tây Ban Nha từng bị chia rẽ bởi các phong trào lãnh thổ và độc lập.

Điểm nhấn trong chuyến thăm Madrid của Giáo hoàng Leo sẽ là bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội và Thượng viện ngày 8/6. Hiếm khi giáo hoàng có bài phát biểu như vậy và thường trở thành một trong những bài phát biểu quan trọng nhất của một triều đại giáo hoàng.

Nhưng Giáo hoàng Leo sẽ đứng trước một quốc hội bị phân cực sâu sắc, khi đảng Xã hội cầm quyền đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Các đảng bảo thủ, bao gồm đảng Nhân dân và Vox, kêu gọi Thủ tướng Sánchez từ chức trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​diễn ra vào năm tới, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư của chính phủ hiện tại.

Chính phủ do đảng Xã hội lãnh đạo đã đi ngược lại xu hướng chung ở châu Âu và Mỹ, bằng tuyên bố sẽ cấp quy chế pháp lý cho hàng trăm nghìn người nhập cư đang sinh sống và làm việc tại nước này mà không có giấy phép. Thủ tướng Sánchez nhấn mạnh những lợi ích của nhập cư hợp pháp đối với nền kinh tế Tây Ban Nha, trong bối cảnh lực lượng lao động già hóa và tỷ lệ sinh thấp.