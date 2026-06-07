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Pháp luật

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Đột kích xưởng sản xuất, buôn bán dép giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn

Nguyễn Dũng

TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan.

Clip Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả Nike, Adidas, Gucci.

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

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Các nhãn hiệu nổi tiếng bị làm giả tại xưởng.

Theo Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TPHCM về đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây sản xuất dép giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam do vợ chồng Đặng Phước Đạt (SN 1996) và Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999, cùng ngụ xã Phú Hòa Đông, TPHCM) cầm đầu.

Trước đó, hồi cuối tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông đồng loạt kiểm tra hai địa điểm sản xuất của nhóm này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs và Gucci, cùng số lượng lớn tem nhãn, phụ kiện, máy móc và phương tiện phục vụ sản xuất.

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Công xưởng - nơi có hàng chục ngàn sản phẩm giả các nhãn hàng nổi tiếng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 6/2025 đến nay, vợ chồng Đạt - Thủy đã tổ chức sản xuất dép giả tại địa phương, thuê 14 nhân công thực hiện các công đoạn để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Số hàng giả sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người gồm Đặng Phước Đạt, Vũ Thị Thu Thủy cùng ba nhân viên là Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

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Từ trái sang Gấm - Thủy - Trung - Trọng - Đạt tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như các đơn vị cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định.

Theo Công an TPHCM, việc triệt phá đường dây trên thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #hàng giả #Nike #Adidas #Gucci #điều tra #xưởng sản xuất #TPHCM phát hiện xưởng sản xuất dép giả Nike #Gucci quy mô lớn

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