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Thế giới

Giao tranh tiếp diễn: Mỹ đánh chặn máy bay không người lái Iran trên eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công cảm tử của Iran đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz.

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Hai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Mỹ bay tuần tra trên khu vực Trung Đông. (Ảnh: CENTCOM)

“Hôm nay, lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công cảm tử của Iran đe dọa giao thông hàng hải quốc tế ở eo biển Hormuz”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X sáng 7/6, đồng thời tuyên bố sẵn sàng “tiếp tục phòng thủ trước sự gây hấn của Iran”.

Vụ bắn hạ mới nhất diễn ra sau khi Mỹ loại bỏ bốn máy bay không người lái tấn công khác của Iran hôm 5/6.

(Nguồn: CENTCOM)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng công bố video về các cuộc tấn công nhằm vào các trạm radar giám sát bờ biển của Iran.

Lực lượng Mỹ tuyên bố tấn công các trạm radar này “để phòng thủ trước các cuộc tấn công trên biển tiếp theo” sau khi Iran phóng máy bay không người lái hướng về eo biển Hormuz.

Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước bằng các cuộc tấn công này, và những vi phạm lặp đi lặp lại như vậy cho thấy Washington không có ý định giảm căng thẳng. Tehran cảnh báo Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của "các hành động bất hợp pháp" của mình.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #máy bay không người lái #trung Đông #quân sự #xung đột

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