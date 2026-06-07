Ấn tượng kỹ năng nghiệp vụ, trình diễn võ thuật của lực lượng công an

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực II diễn ra từ ngày 4 đến 11/6 tại TP. Huế, quy tụ hơn 1.400 vận động viên thuộc 34 đội tuyển. Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình biểu diễn mô tô đặc chủng, kỵ binh, quân nhạc, võ thuật và thực binh đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, góp phần lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng CAND đến với người dân và du khách.