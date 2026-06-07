Ấn tượng kỹ năng nghiệp vụ, trình diễn võ thuật của lực lượng công an

TPO - Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 - Khu vực II diễn ra sôi động tại Quảng trường Ngọ Môn, TP. Huế, với điểm nhấn là chương trình thực binh biểu dương lực lượng quy mô lớn.
Tại chương trình, các tiết mục trống hội, múa cờ và biểu diễn đội hình, đội ngũ tạo khí thế hào hùng ở khu vực Quảng trường Ngọ Môn.
Bên cạnh đó, những màn điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng với kỹ thuật điêu luyện đã thể hiện khả năng làm chủ phương tiện, xử lý tình huống linh hoạt của lực lượng công an.
Một trong những nội dung gây ấn tượng mạnh là phần biểu diễn kỵ binh với đội hình đều đẹp, động tác chuẩn xác, thể hiện tính chính quy và khả năng phối hợp tác chiến.
Các màn quyền côn, khí công, công phá cũng nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả bởi sức mạnh, sự dẻo dai và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ.
Đặc biệt, chương trình thực binh xử lý các tình huống nghiệp vụ đã tái hiện sinh động khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.
Những màn diễn tập tình huống bảo vệ yếu nhân của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, triển khai đội hình chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp cho thấy trình độ huấn luyện, kỹ năng thực chiến cùng tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND.
Theo Ban Tổ chức, hội thao năm nay có nhiều nội dung mới gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an, như vượt vật cản và võ gậy đối kháng. Cùng với đó là trình diễn ứng dụng rô bốt chữa cháy trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
Các nội dung này góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng phối hợp tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ.
Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực II diễn ra từ ngày 4 đến 11/6 tại TP. Huế, quy tụ hơn 1.400 vận động viên thuộc 34 đội tuyển. Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình biểu diễn mô tô đặc chủng, kỵ binh, quân nhạc, võ thuật và thực binh đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, góp phần lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng CAND đến với người dân và du khách.