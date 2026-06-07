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Hà Nội: Người đi xe máy trượt ngã vì đống bùn đất đổ đầy đường Võ Chí Công

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ việc một lượng bùn lớn bị đổ ra đường Võ Chí Công (Hà Nội) khiến người đi xe máy trượt ngã.

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Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc kể trên xảy ra vào rạng sáng ngày 7/6, tại khu vực đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một lượng lớn bùn đất đã bị đổ ra đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân.

Vụ việc khiến 2 người đi xe máy bị trượt ngã. May mắn 2 tài xế chỉ bị xây xát, phương tiện bám đầy bùn đất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, đồng thời xác minh phương tiện làm đổ số bùn đất nói trên xuống đường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông đường bộ #Rơi vãi đất thải gây tai nạn #Phối hợp xử lý vụ việc #Tình hình giao thông Hà Nội #Truy tìm phương tiện gây rơi đất

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